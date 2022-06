Werbung



Siemens kauft Software-Unternehmen Brightly - knapp 1,5 Milliarden Euro legt der deutsche Konzern für die Akquisition hin



Siemens setzt mit dem Zukauf von Software-Unternehmen Brightly auf den Ausbau seiner Softwaresparte. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Das deutsche DAX© Unternehmen setzt mit der Akquisition von Brightly neue Maßstäbe im Ausbau der Softwaresparte und möchte künftig das Produktportfolio mit digitalen Lösungen erweitern. Am Dienstagmorgen gab Siemens den strategischen Schritt bekannt und verfolgt im Zuge der Übernahme klare Intentionen, führendes Softwareunternehmen im Infrastrukturbereich zu werden. Das akquirierte Unternehmen Brightly bietet Softwarelösungen für das Anlagen- und Wartungsmanagement an. 2022 erwartet es einen Umsatz von 180 Millionen Euro und beschäftigt knapp 800 Mitarbeiter. Während Siemens-Chef Roland Busch sich klar zu dem Ausbau der cloudbasierten Programme äußert, sieht er dennoch weiterhin klaren Fokus auf Hardwarekomponenten. Laut Experten stehen zukünftig dem Konzern Siemens in der Transformation noch große Hürden im Weg.





