Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Befestigt konnte die heimische Börse aus dem Handel gehen, für den ATX gab es einen Zuwachs von 0,5%. Schwächer tendierende US-Börsen liessen die Verlaufsgewinne im Späthandel aber merklich schmelzen, Unterstützung kam von den Lockerungen der strengen Quarantänebestimmungen in China. Die Augen der Investoren richten sich auf eine Reihe von Redebeiträgen europäischer Zentralbanker zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra, so sollte laut Ratsmitglied Martins Kazaks im Juli eine größere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Betracht gezogen werden. Zudem sagte Präsidentin Christine Lagarde, die EZB könnte ...

