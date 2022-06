NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide nach einer Investorenveranstaltung auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Trotz der Risiken rund um eine mögliche Gasknappheit in Europa als Folge des Ukraine-Kriegs zeigte sich Analystin Georgina Fraser von dem Treffen positiv gestimmt. Die Kommentare des Industriegasekonzerns zum starken Geschäftsumfeld in den USA und zur starken Projektpipeline seien ermutigend, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei das Management mit Blick auf die Risiken russischer Gasbeschränkungen vergleichsweise gelassener./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 19:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

