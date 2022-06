Aktuelles Geschäftsleitungsteam verbleibt mit vollumfänglicher Unterstützung der Aktionäre im Amt

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Hygienebranche, gab heute bekannt, dass eine Gruppe von Finanzinstitutionen, bestehend aus Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management und China Everbright Limited ("neue Aktionäre"), die vollständige Eigenkapitalsteuerung des Unternehmens gewonnen hat.

Der Wechsel der Eigenkapitalkontrolle folgt auf den Abschluss des im Februar begonnenen Konkursverfahrens, als die neuen Aktionäre aufgrund von Kreditausfällen in Verbindung mit dem im Januar 2019 erfolgten Erwerb der LYCRA Company ein Durchsetzungsverfahren gegen Ruyi Textile und Fashion International Group Limited, die frühere Muttergesellschaft der LYCRA Company, einleiteten.

The LYCRA Company hat sich zu einer der leistungsstärksten globalen Franchises in der Textilbranche entwickelt mit erstklassigen Marken, darunter LYCRA, COOLMAX und THERMOLITE, einzigartigen Marketing-Services und einem weitgespannten Partnernetz über die globale Wertschöpfungskette. Darüber hinaus haben die vielfältigen und breit gefächerten Innovationsfähigkeiten der LYCRA Company und ihr robuster mehr als 800 Patente umfassender Bestand an geistigem Eigentum dem Unternehmen beim Aufbau langfristiger strategischer Beziehungen mit den meisten führenden Herstellern, Marken und Einzelhändlern geholfen.

Mit dem neuen Besitzverhältnis und unter neuer Governance wird die LYCRA Company sich weiterhin auf die beschleunigte Umsetzung ihrer Vision konzentrieren, die nachhaltige Lösungen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, strategische Technologiepartnerschaften für die Entwicklung und Hochskalierung eines breiten Spektrums innovativer Materialienumfasst. Diese Pläne erhalten die vollumfängliche Unterstützung der neuen Aktionäre, die auf eine bewährte Erfolgsgeschichte der Finanzierung und Investition in Unternehmen in Asien und der ganzen Welt und der Zusammenarbeit mit Vorständen bei geschäftlichen und betrieblichen Plänen zurückblicken können, um die langfristige Wertschöpfung zu fördern. Die neuen Aktionäre sind fest entschlossen, der LYCRA Company bei der Stärkung ihrer Finanzposition zu helfen und dem Unternehmen ein langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

"Ich freue mich sehr über die volle Unterstützung seitens unserer neuen Aktionäre und des neuen Vorstands, wenn wir jetzt das nächste Kapitel in der Geschichte der LYCRA Company aufschlagen", erklärte Julien Born, CEO der LYCRA Company. "Diese neue Eigentumsstruktur bietet die notwendige Unterstützung seitens erfahrener Investitionsfachleute, die unsere langfristige Vision teilen."

"Das erstklassige Geschäftsleitungsteam der LYCRA Company und dessen fortgesetzte Führung des Unternehmens genießen unsere volle Unterstützung", so ein Vertreter der neuen Aktionäre. "The LYCRA Company befindet sich in einer starken Finanzposition und besitzt ein solides Fundament für langfristiges Wachstum. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das künftige Wachstum der LYCRA Company weiterhin zu unterstützen."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologie-Lösungen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist die LYCRA Company weltweit für innovative Produkte, technische Expertise, nachhaltige Lösungen und unvergleichlichen Marketing-Support bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Das Erbe der LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA-Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich das Unternehmen darauf, den Produkten seiner Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA, COOLMAX und THERMOLITE sind Marken der The LYCRA Company.

