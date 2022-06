Der Modekonzern hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 mehr verdient als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Mai legte der Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 4,8 Mrd schwedische Kronen (rund 450 Mio. Euro) zu, was so nicht erwartet worden war. Der Umsatz legte - wie bereits bekannt - um 17 % auf 54,5 Mrd. Kronen zu; ohne die Effekte von Wechselkursveränderungen betrug das Plus 12 %. Viel besser aber: Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich die zuletzt angespannte Situation in der Lieferkette schrittweise bessert. Daumen hoch! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

