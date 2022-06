Die Deutsche Bank wird 2022 planmäßig den laufenden Umbau abschließen. Vor drei Jahren war ein Erfolg keineswegs sicher. Doch an der Börse kommt es nicht gut an, wenn Ziele verfehlt werden. Die Experten vom Bankhaus Metzler sehen das Finanzinstitut jedenfalls noch nicht auf der Zielgeraden.Die Analysten vom Bankhaus Metzler haben Zweifel in Bezug auf die mittelfristigen Ertragsaussichten der Deutschen Bank und senken ihr Kursziel von 9,00 auf 8,40 Euro. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...