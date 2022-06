Credo Technology Group Holding Ltd.: technische Gegenreaktion nach dem Washout? >>> PULLBACK-SETUP mit CRDO <<<

Long Setup beim Hardware-Spezialist für Datentransfer Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO). Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: CRDO ISIN: KYG254571055

Rückblick: Die Aktie weist einen Halbjahresverlust von rund 1.8 Prozent, steht aber im Vergleich zum Rest des Technologiesektors recht stabil da. Nach dem Tief im Mai, startete sie mit einem Gap Up in den Juni. Am gestrigen Dienstag testete sie noch einmal die Kurslücke, schloss aber darüber.

Chart vom 28.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 11.89 USD





Meine Expertenmeinung zu CRDO

Meinung: Credo Technology Group Holding Ltd. (Credo) mit Sitz auf den Cayman-Inseln ist eine Holding, die sich auf Hardware für den Datentransfer, unter anderem mit Hilfe der SerDes-Technologie, spezialsiert hat. Diese ermöglicht eine Datenübertragung mit hohen Raten bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahl der erforderlichen Verbindungsleitungen. Bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr lag bei 90 Prozent.

Mögliches Setup

Setup: Sofern die Kurslücke nicht noch weiter getestet wird und es nach oben über den EMAs weiter geht, sind die Bullen wieder an Bord und könnten das Pivot-Hoch vom 8. Juni anpeilen. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 31. August, so dass auch ein längerer Swingrade möglich wäre.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CRDO.

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2022

