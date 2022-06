Der Mineralölkonzern Aral hat an den Ladesäulen seines Schnellladenetzes Aral Pulse eine weitere Zahlungsmöglichkeit eingeführt: Ab sofort kann an den Schnellladern direkt per Debit-/Kreditkarte, Smartphone- oder Smartwatch-Wallet gezahlt werden. Die bisherigen Zahlmöglichkeiten - Apps, Ladekarte, PayPal, Apple Pay und der per QR-Code erreichbare Webshop - werden weiterhin angeboten. Wie Aral mitteilt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...