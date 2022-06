American Manganese Inc. erklärte kürzlich, dass es eine Namensänderung durchführen möchte. In deren Rahmen soll der Unternehmensnahme zu RecycLiCo Battery Materials Inc. geändert werden. Diese Änderung soll zur nächsten Versammlung der Aktionäre am 8. Juli 2022 stattfinden. Das Unternehmen wird weiterhin unter dem Symbol AMY an der Börse gehandelt werden.



"In den letzten fünf Jahren haben wir Pionierarbeit bei der Entwicklung des Recyclings von Li-Ionen-Batterien geleistet, indem wir Kathodenmaterialien durch unser patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren wiederverwertet haben. Um die von uns geleistete Arbeit zu reflektieren, haben wir uns für eine Namensänderung entschieden, die den Fokus des Unternehmens auf unser RecycLiCoTM-Verfahren besser repräsentiert", so Larry Reaugh, Präsident und CEO von American Manganese Inc.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

AMERICAN MANGANESE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de