Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Inflationsrate für Juni im Fokus ++ Nike mit schwachen Zahlen ++ VW kooperiert mit Siemens.

> MÄRKTE & KURSE | Nach anfänglichen Kursgewinnen ist am Dienstag an der Wall Street im weiteren Verlauf des Handels die Stimmung wieder gedreht und die Rezessionsängste bekamen die Oberhand. Verstärkt wurde die Negativtendenz durch aktuelle Wirtschaftsdaten. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Juni deutlich eingetrübt und ist wieder auf das Niveau von Anfang 2021 zurückgefallen. Die US-Konjunktur hängt zum Großteil vom privaten Konsum ab. Insbesondere Technologiewerte gerieten gestern unter Druck. So gab der Nasdaq 100 um 3,09 % auf 11.637,77 Punkte nach. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 1,56 % bei 30.946 Punkten, während der marktbreitere S6P 500 um 2,01 % auf 3.821 Punkte sank.

Größter Verlierer im Dow war Nike mit einem Verlust von 7 %. Der Sportartikelhersteller erzielte wegen der Lockdowns in China im vierten Geschäftsquartal einen deutlich geringeren Gewinn. Nach dem erfolgreich absolvierten Stresstest denken offenbar eine Reihe von US-Banken über eine Anhebung der Dividenden nach. So plant Morgan Stanley in den kommenden Jahren für bis zu 20 Mrd. $ eigene Aktien zurückzukaufen und zugleich die Ausschüttung erhöhen. In Deutschland veröffentlicht heute das Statistische Bundesamt um 14 Uhr eine erste Schätzung zur Inflationsrate für Juni. Im Mai hatte die Inflation mit 7,9 % den höchsten Wert seit Mitte der Siebziger Jahre erreicht. Der Dax konnte sich den schwachen US-Vorgaben und den Inflationsängsten nicht entziehen und eröffnete den Handel mit Minus von 1,07 % bei 13.089 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

