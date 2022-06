Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65):Die Nordec Group Corporation ("Nordec" oder "Gesellschaft"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares"), hat heute beschlossen, ihren Börsengang und die anschließende Notierung ihrer Aktien am Nasdaq First North Growth Market in Finnland aufgrund einer abnormalen Situation an den Kapitalmärkten abzusagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...