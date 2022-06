Linz (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde bestätigte gestern, was der Markt schon wusste, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erstens, die erste Zinsanhebung komme im Juli fix. Zweitens, freiwerdende Gelder aus PEPP würden in Bonds finanzschwacher Länder ab 1. Juli wiederveranlagt werden, um die langfristigen Refinanzierungskosten zu drücken. In den USA würden Rezessionssorgen den US-Dollar belasten, sodass EUR/USD von 1,0600 Richtung 1,0500 abgerutscht sei. Aussichten seitwärts zwischen 1,0450 und 1,0600. (29.06.2022/alc/a/a) ...

