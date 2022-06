Novartis will 8000 Arbeitsplätze streichen & HSBC Webinar am Abend

Werbung



Der Pharmakonzern Novartis gibt bekannt, tausende Stellen zu streichen. Grund darauf sei die geplante Restrukturierung. Außerdem: Im heutigen Webinar erklärt Ihnen Derivate-Experte Julius Weiß, wie Sie mithilfe von Derivaten an den Kursbewegungen eines Basiswertes partizipieren.



Diesen Dienstag gab Konzernchef Vas Narasimhan bekannt, massiv Bürojobs im Unternehmen zu reduzieren. Konkret werden 8.000 von insgesamt 108.000 Stellen wegfallen. Der Grund liegt in der seit April 2022 geplanten Restrukturierung, wodurch jeder 10 Job wegfallen soll. Zugleich wird kapitalintensives Personal aus der Schweiz in kosteneffizientere Länder verlegt. Mit der Maßnahme sollen bis 2024 eine Milliarde Dollar eingespart werden und als Zielsetzung das Unternehmen zu einen der Top 5 Pharmariesen katapultieren. Drastische Einsparungen seien angesichts der verkauften Anteile von Roche eigentlich nicht nötig, dennoch sieht Novartis vor das Geld per Rückkaufprogramm an seine Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten.





