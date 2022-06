Skokie, Ill. (ots/PRNewswire) -- Neuer Jurid® 847 LL Bremsklotz trägt zur Geräuschreduzierung, Senkung der Lebenszykluskosten und zur Verbesserung der Betriebssicherheit bei- Von der Union of Railways (UIC) homologierte Produktneuheit wird auf dem Tenneco Braking-Stand bei der InnoTrans präsentiertTenneco wird auf der InnoTrans 2022 in Berlin (20. bis 23. September, Stand 430 / Halle 1.2) seinen neuen Jurid® 847 LL-Bremsklotz für Kunden im Schienengüterverkehr vorstellen. Jurid® 847 wurde vom Internationalen Eisenbahnverband (Union of Railways, UIC) homologiert und repräsentiert die zweite Generation von Tenneco LL-Bremsklötzen für den europäischen Markt. Optimiert in Hinsicht auf reduzierten Radverschleiß und geringerer Wahrscheinlichkeit kostspieliger Radschäden, trägt Jurid® 847 dazu bei, die Kosten über den Lebenszyklus (Life Cycle Costing, LCC) zu senken und die Betriebssicherheit von Güterwaggons zu verbessern. Neben dem neuen Jurid® 847 LL Bremsklotz zeigt das Unternehmen auf der diesjährigen InnoTrans eine Auswahl seines breiten Portfolios an Reibungsprodukten für Kunden im Schienenverkehrssektor.Jurid® 847 wurde speziell dafür entwickelt, den steigenden Anforderungen an reduzierte Geräuschemissionen im Schienenverkehr gerecht zu werden. Die Produktneuheit verfügt über eine optimierte Kontaktflächenform, zur Herstellung des Reibmaterials kommen fortschrittliche Fertigungsverfahren zur Anwendung. Es wird erwartet, dass der Jurid® 847 LL Bremsklotz auch den hohen thermischen Belastungen auf alpinen Bahnstrecken standhält, so dass der Einsatz auf einer Vielzahl von Routen und insbesondere ohne Einschränkungen für Waggons der Klasse S erfolgen kann. Die Materialformulierung ist von den UIC-zertifizierten organischen Bremsklotzprodukten von Tenneco abgeleitet, welche dafür bekannt sind, die Lebensdauer von Waggonrädern im Betrieb zu erhöhen.Neben interner Simulation und Prüfstandentwicklung bei Tenneco wurde der neue Jurid® 847 LL Bremsklotz im Rahmen des Homologationsverfahrens auch bei den UIC-Betriebstests einer ausgiebigen Evaluierung unterzogen."Unser neuer Jurid® 847 LL-Bremsklotz bietet Tenneco-Kunden einen wertvollen Wettbewerbsvorteil, da Waggonräder die kostspieligste Komponente im Güterwagenbetrieb sind und die Verlängerung ihrer Lebensdauer daher einen erheblichen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten hat", erklärt Maik Schlauss, Vertriebs- und Marketingdirektor, Rail & Industry, OE Braking bei Tenneco. " Mit der Erfüllung der Homologationsanforderungen qualifiziert sich Jurid® 847 als robuste Evolution unseres Portfolios und bestätigt einmal mehr die Reputation der Marke Jurid® als Anbieter führender Reibungslösungen für die Schienengüterverkehrsindustrie."In ganz Europa werden strenge neue Regelungen zur Lautstärke im Frachtverkehr eingeführt. Frachtwaggons, die diese Vorgaben nicht erfüllen, dürfen voraussichtlich bestimmte Länder oder Routen nicht mehr passieren. Der neue Jurid® 847 LL-Bremsklotz erfüllt die Anforderungen der UIC für 2xBg- und 2xBgu-Waggons und kann Gusseisen-Bremsklötze P10 und/oder die LL-Bremsklötze der ersten Generation vollständig ersetzen. Betreiber sparen dank der optimierten Lebenszykluskosten Geld ein und die geringere Lärmbelastung entspricht den aktuellen europäischen Standards.Aufgrund strenger neuer Lärmschutzvorschriften für den Güterschienenverkehr, die sich schrittweise in ganz Europa in der Einführung befinden, ist zu erwarten, dass Güterwaggons, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, die Einfahrt in bestimmte Länder oder auf bestimmte Bahnstrecken verwehrt wird. Der neue Jurid® 847 LL Bremsklotz von Tenneco erfüllt die UIC-Anforderungen für 2xBg- und 2xBgu-Waggons und kann sowohl anstelle von P10- Gusseisenbremsklötzen oder LL-Bremsklötzen der ersten Generation austauschweise zum Einsatz kommen. Die Produktneuheit von Tenneco bietet Betreibern Vorteile hinsichtlich verbesserter Waggon-Lebenszykluskosten sowie reduzierter Geräuschemissionen, die den neuesten europäischen Normen entsprechen.Weitere Informationen unter www.tenneco.com/Braking.Über TennecoTenneco (NYSE: TEN) ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen hatte 2021 weltweit rund 71.000 Mitarbeiter an mehr als 260 Standorten und erzielte einen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar. 