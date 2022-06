Das Papier von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) markierte am gestrigen Dienstag ein neues 52-Wochen-Hoch bei 69,54 US$, und das in einem Frustmarkt. Besser könnte es für den Solar-Multi aus Shanghai nicht laufen. Auch die Jiangxi-Tochter notiert in Reichweite zu ihren Rekordständen. Jinko Solar ist ein Hersteller von Photovoltaikprodukten entlang der Wertschöpfungskette von Siliziumblöcken, Wafern und Zellen bis hin zu Solarmodulen. Jinko zeigt's der Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...