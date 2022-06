ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt mit Blick auf die im Juli anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das zweite Quartal mit einem vor allem durch Preisanhebungen getriebenen Wachstum des Konsumgüterkonzerns. Bei Säuglingsnahrung sollte die Firma vom Produktrückruf des Konkurrenten Abbott in den USA profitieren./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 16:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de