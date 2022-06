Vaduz (ots) -Die Regierung hat im Jahr 2021 den Aufbau eines neuen Leistungsangebots im Bereich "Streetwork" beschlossen. Alle elf Gemeinden haben sich dem Auftrag und der Finanzierung angeschlossen. Ziel des Projektes ist es, gemeindeübergreifend ein niederschwelliges Angebot im Bereich Streetwork aufzubauen. Für den Aufbau dieses neuen Leistungsangebots hat die Regierung im Jahr 2022 Gelder gesprochen. Die Gemeinden stellen gemeinsam den gleichen Betrag zur Verfügung.Zielgruppe und Ziele von Streetwork LiechtensteinDas Angebot Streetwork Liechtenstein richtet sich an alle Personen, welche sich einzeln oder in Gruppen an von ihnen gewählten Orten oder Treffpunkten im öffentlichen oder halböffentlichen Raum des Fürstentums Liechtenstein aufhalten. Die Zielgruppe von Streetwork Liechtenstein ist unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Alter der Personen und unabhängig davon, wo diese Personen innerhalb des Landes wohnen.Organisation und personelle RessourcenDas Angebot Streetwork Liechtenstein wird von Land und Gemeinden gemeinsam strategisch getragen und je hälftig finanziert. Die operative Verantwortung obliegt dem Amt für Soziale Dienste. Zentrale Entscheidungen (wie Auftragsbestellung und -vergabe, Evaluation) erfolgen von Land und Gemeinden gemeinsam. Die Gemeinden stellen überdies eine gemeinsame Entscheidungsfindung über die Vorsteherkonferenz sicher. Das Amt für Soziale Dienste wurde von der Regierung und der Gemeindevorsteherkonferenz im Zuge der Verabschiedung des Konzepts damit beauftragt, die öffentliche Ausschreibung eines Streetwork-Auftrags an einen externen Dienstleister vorzubereiten.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100891803