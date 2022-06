Leipzig (ots) -Am Samstag, 2. Juli, präsentieren Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde die MDR-Sommerparty "Sommer bei uns" live vom Gelände des Mitteldeutschen Rundfunks - zu sehen ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. Das Publikum kann sich auf viele internationale und nationale Stars, eine eindrucksvolle Bühnenshow, viele Aktionen und interessante Talkgäste freuen. Die Sendung ist im Anschluss 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.Das Moderationsteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde präsentiert in einem bunten Programm den Sommer von seiner schönsten Seite. Mehrere Bühnen, ein Open-Air-Kochstudio und unterschiedliche Aktionsflächen sorgen dabei für einen abwechslungsreichen Abend.Musikalisch hat sich unter anderem die Kultband Alphaville angesagt, die einige ihrer größten Songs völlig neu interpretieren wird. Für Partystimmung sorgen außerdem Milow, Tim Bentzko, Marquess, Kim Fisher, Nevio Passaro, Sophia, Ray Dalton, Pachanta, Charly Klauser, Senta, Revelle und viele weitere Künstlerinnen und Künstler.Ex-Kanute Jan Benzien, der in seiner aktiven Laufbahn Welt- und Europameister geworden ist, wird als Standup-Paddler sein Können auf den Löschteichen des MDR beweisen. Sternekoch Robin Pietsch verrät einige Rezepte für sommerliche Gerichte, und die Leipziger Tanzschule "Beileo" bringt lateinamerikanische Leichtigkeit unter die Gäste. Für sommerlichen Schwung sorgt zudem das Jugend Sinfonie Orchester Leipzig.Rund 2000 Fans können die Live-Show auf dem MDR-Gelände in Leipzig erleben. Eintrittskarten für die Show sind noch erhältlich über www.mdrjump.de oder bei allen gängigen Ticketanbietern.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5260793