Rezession hin, Inflation her: "Renoviert und saniert wird immer" sagt unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Er nimmt deshalb den britischen Baustoff-Spezialisten Ferguson in seiner Analyse genau unter die Lupe. Die wallstreet:online Chartanalysen-Serie zu kurzfristigen Rendite-Chancen Bärenmarkt geht in die nächste Runde. "Schnell rein, schnell raus" so lautet die Devise von Charttechnik-Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...