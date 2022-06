Die KFM Deutsche Mittelstand AG feiert in diesen Tagen ihr 10-jähriges Bestehen. Das Düsseldorfer Unternehmen hat sich mit dem Deutschen und Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS, seinem eigens entwickelten Analyse-System "KFM-Scoring" sowie seiner umfangreichen Transparenz hinsichtlich Anlageentscheidungen zu einer wichtigen Instanz am KMU-Anleihemarkt entwickelt. Wir blicken mit Hans-Jürgen Friedrich, dem Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG, auf vergangene und aktuelle Herausforderungen in 10 Jahren KFM zurück.

Anleihen Finder: Herr Friedrich, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Was hat Sie bewogen damals die KFM Deutsche Mittelstand AG zu gründen und die beiden Mittelstandsanleihen FONDS ins Leben zu rufen?

Hans-Jürgen Friedrich: Herzlichen Dank. In erster Linie waren und sind die stark veränderten Regelwerke nach der Finanzkrise der große Auslöser zur Gründung der KFM Deutsche Mittelstand AG gewesen. Im Kredit- und Anlagegeschäft haben sich die Rahmenbedingungen drastisch verändert. Im Kreditgeschäft wurden und werden die Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen eingeschränkt. Viele mittelständische Unternehmen beklagen, dass sie trotz eines erfolgreichen Geschäftsmodells nicht mehr in dem Umfang mit Krediten von Banken unterstützt werden können, wie es früher mal der Fall war. Größere mittelständische Unternehmen nutzen daher die Möglichkeiten des Kapitalmarktes, in dem sie mit Aktien- oder Anleihen einen Baustein für die Gesamtfinanzierung ihres Geschäftsmodells einsetzen. Börsengehandelte Aktien und Anleihen sind aber auch Anlagemöglichkeiten, die von privaten und institutionellen Investoren zum Vermögensaufbau oder der Vermögensanlage genutzt werden. Mit der Einleitung der Niedrigzins- und Negativzinsphase haben immer mehr Anleger verstärkt Anlagealternativen zu Sparbüchern und Festgeldern gesucht und dabei auch die Mittelstandsanleihen genutzt. Nachdem die Vielfalt der Mittelstandsanleihen auf ein Volumen von rund 30 Mrd. Euro gewachsen war, initiierten wir den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und nach einem weiteren Wachstum des Anleihen-Segmentes auf nun über 200 Mrd. Euro auch den ...

