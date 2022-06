Mainz (ots) -Über ein mögliches Badeverbot im Rhein aufgrund der gefährlichen Strömung berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 30. Juni 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Jedes Jahr wird vor dem Baden im Rhein gewarnt und jedes Jahr ertrinken doch wieder Menschen in dem Fluss - in diesem Monat ein Familienvater aus Bingen und ein junger Mann aus Biebesheim. Eine Frau aus Ludwigshafen hatte vor wenigen Tagen Glück und konnte gerettet werden. Sie stand bis zur Hüfte im Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen. Diese Strömung macht den Rhein so gefährlich. Dennoch sind an heißen Tagen immer wieder Badende und sogar kleine Kinder im Wasser zu beobachten. Trotz aller Warnungen und Unglücke der vergangenen Jahre. Doch warum ist das Baden im Rhein nicht schlichtweg verboten? Würde das vielleicht mehr Menschen abschrecken? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Leo Colic war am Rhein unterwegs.Weitere Themen der Sendung:- "Zur Sache - Zwei Seiten": Diskussion um Wehrpflicht- Flutkatastrophe an der Ahr: Hatte der Krisenstab möglicherweise kein vollständiges Lagebild?- Betten statt Sportmatten: Sportverein will keine Flüchtlinge mehr in der Turnhalle- Knapp ein Jahr nach der Ahr-Flut: Held wider Willen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5260869