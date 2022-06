DJ Mercedes-Benz investiert über 2 Milliarden Euro in europäische Werke

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz richtet das weltweite Produktionsnetzwerk auf die Fertigung neuer Elektroautos im Luxussegment aus und investiert dafür alleine in die europäischen Werke bis 2026 mehr als 2 Milliarden Euro. "Wir sind bereit für die schnelle Skalierung der elektrischen Fahrzeugvolumina", sagte Mercedes-Benz-Produktionschef Jörg Burzer laut Mitteilung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten sich auf die Belegung der Fabriken verständigt, die mit der nächsten Generation elektrischer Plattformen ausgestattet werden sollen.

Der Stuttgarter DAX-Konzern setzt in den kommenden Jahren verstärkt auf das margenstarke Luxussegment mit den Modellen AMG, der S-Klasse oder Maybach. Das Einstiegssegment mit Kompaktwagen (Entry Luxury) soll dagegen deutlich reduziert werden.

Die Werke Rastatt und im ungarischen Kecskemet sollen ab 2024 die neupositionierten Modelle der Mercedes-Modular-Architektur produzieren, so das Unternehmen am Mittwoch weiter. Zudem sollen in Kecskemet und auch Bremen Modelle auf der Elektro-Plattform (MB.EA) vom Band laufen. Die hochpreisigen Modelle (Top End Luxury) werden den weiteren Angaben zufolge im "Leadwerk" für dieses Segment in Sindelfingen ab 2025 auf der AMG-Elektro-Plattform produziert.

Die neue Produktionsordnung sei unter anderem das Ergebnis "konstruktiver Gespräche" mit der deutschen Arbeitnehmervertretung. "In diesem Zuge wurden auch weitreichende Maßnahmen zur weiteren Flexibilisierung und Effizienzsteigerung an den Standorten vereinbart", so das Unternehmen.

