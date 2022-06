Wien (www.fondscheck.de) - Die Westerwald Bank hat im vergangenen Jahr unter dem Strich Fonds im Wert von fast 80 Millionen Euro vermittelt, so die Experten von "FONDS professionell"."Das entspricht etwa einer Verdreifachung zum Vorjahr - für eine Bank unserer Größe ist das schon ein stattliches Wachstum", sage Private-Banking-Chef Patrick Becker im Interview mit FONDS professionell, das in voller Länge in Ausgabe 2/2022 erschienen sei. ...

