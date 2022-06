Geländevergrößerungen in Manitoba: In der kanadischen Provinz erforscht der Lithium-Explorer Foremost Lithium Resource & Technology (CSE: FAT, FSE: F0R0, ISIN: CA3455101012) bekanntlich drei aussichtsreiche Lithium-in-Hartgestein-Projekte. Dabei soll es nicht bleiben: Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab, wurde mit Strider Resources Ltd. eine Optionsvereinbarung über den 100-prozentigen Erwerb der sogenannten "Peg North Claims" geschlossen. Damit vergrößert ...

