MBA- und Business-Master-Abschlüsse bleiben trotz Rezessionsängsten und COVID-Herausforderungen begehrt

RESTON, Virginia, June 29, 2022Der Bericht erörtert den Status der Arbeitgebernachfrage nach Business-School-Absolventen (mit MBA- und Business-Master-Abschlüssen) vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und umfasst Antworten von fast 1.000 Unternehmens-Recruitern und Personalvermittlungsfirmen in aller Welt. Zwar nahmen die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine erst ihren Anfang, während die Umfrage im Februar und März 2022 durchgeführt wurde, doch bleiben die Prognosen für die Absolventen von postgradualen Management-Studiengängen (Graduate Management Education, GME) für dieses Jahr sehr gut, da 92 Prozent der Unternehmens-Recruiter erwarten, dass sie frisch gebackene MBA-Inhaber einstellen werden. Vielversprechenderweise beschreiben 2 von 3 befragten Unternehmens-Recruitern die derzeitige Ausrichtung ihres Unternehmens als expandierend oder wachsend (67 %), und ein ähnlicher Anteil plant, die Gesamtbelegschaft zu vergrößern (65 %). Zudem gehen die meisten Recruiter (63 %) davon aus, dass die Nachfrage nach neuen Business-School-Absolventen in den nächsten fünf Jahren steigen wird, wobei die Absichten hinsichtlich der Einstellung von Business-Master-Inhabern unter Recruitern für ost- und südostasiatische Unternehmen sowie Unternehmen im Nahen Osten am stärksten sind.



"Die neuesten Ergebnisse des GMAC im Rahmen des Corporate Recruiters Survey zeigen, dass fast 9 von 10 Unternehmens-Recruitern auf die Fähigkeit von Business Schools vertrauen oder stark vertrauen, die Studierenden für eine erfolgreiche Arbeit in ihren Unternehmen vorzubereiten", so Sangeet Chowfla, Präsident und CEO des GMAC. "Das ist eine außerordentliche Zahl. Sie zeigt, dass Business Schools es trotz der Pandemie und der Beschränkungen, die diese für die Mobilität der Studierenden, die öffentliche und psychische Gesundheit sowie das Remote-Lernen mit sich brachte, geschafft haben, Möglichkeiten zu finden, eine beeindruckende Kohorte aufzubauen, auf die Unternehmens-Recruiter und Personalvermittlungsfirmen in aller Welt weiterhin als primäre Talentquelle zählen."

Weitere wesentliche Erkenntnisse

Die Einstiegsgehälter für MBA-Inhaber sind weiterhin überdurchschnittlich und die durchschnittlichen Einstiegsgehälter für Business-Master-Inhaber steigen

Die Antworten der Recruiter deuten darauf hin, dass Unternehmen in den USA beabsichtigen, Business-Master-Absolventen im Jahr 2022 höhere Einstiegsgehälter als im Vorjahr zu zahlen. Außerdem übertreffen die durchschnittlichen MBA-Einstiegsgehälter jene, die Bachelor-Inhabern angeboten werden, um 22 Prozent bis 40 Prozent in allen Regionen der Welt, für die es eine ausreichende statistische Grundlage gibt. Die durchschnittlichen Einstiegsgehälter sind am höchsten in den USA - wo das durchschnittliche angebotene Einstiegsgehalt für neu eingestellte MBA-Inhaber dieses Jahr bei 115.000 USD liegt - unverändert gegenüber den letzten drei Umfragejahren. Im aktuellen, von Inflation geprägten Umfeld deutete die relative Stabilität der durchschnittlichen Gehälter für MBA-Inhaber gemäß den Umfrageergebnissen darauf hin, dass der reale Wert der MBA-Gehälter sinkt.

In einer wahrscheinlichen Reaktion zur Bekämpfung der Auswirkungen der Inflation sind die Unternehmens-Recruiter bestrebt, Leistungspakete - unter anderem Ausbildungsunterstützung - anzubieten, um den sich verändernden Anforderungen neuer Absolventen gerecht zu werden. Ausbildungsunterstützung, wie zum Beispiel Studiengebührenerstattung und Stipendien, ist zu einer zunehmend üblichen Leistung geworden. 54 Prozent der Unternehmen bieten sie im Jahr 2022 an, gegenüber 35 Prozent im letzten Jahr.

Die Einstellungen ausländischer Arbeitnehmer stiegen in den USA wieder auf das Niveau vor der Pandemie und könnten 2022 weiter zunehmen

Die Regionen der Welt mit dem höchsten Prozentsatz an Recruitern, die angaben, dass sie beabsichtigen, im Jahr 2022 internationale Bewerber einzustellen, sind der Nahe Osten (52 %) und Westeuropa (40 %). In den USA deuten die diesjährigen Umfrageergebnisse auf eine sich verbessernde Lage für internationale MBA- und Business-Master-Absolventen hin. Mit Blick auf die tatsächlichen Einstellungszahlen des letzten Jahres bestätigten 43 Prozent der US-amerikanischen Recruiter, dass sie internationale Bewerber im Jahr 2021 eingestellt haben - ein Wiederanstieg gegenüber 35 Prozent im Jahr 2020 und 41 Prozent im Jahr 2019. Bei der diesjährigen Umfrage gaben 56 Prozent der US-amerikanischen Recruiter an, dass sie internationale Einstellungen im Jahr 2022 entweder planen (35 %) oder zu diesen bereit sind (21 %), ein Anstieg gegenüber den 48 Prozent, die sich bei der Umfrage von 2021 entsprechend geäußert hatten. Außerdem gaben 83 Prozent der US-amerikanischen Technologieunternehmen an, dass sie internationale Einstellungen im Jahr 2022 entweder planen (62 %) oder zu diesen bereit sind (21 %) - der höchste Wert unter allen Branchen in den USA.

"Da die Reisebeschränkungen in aller Welt gelockert werden und die Mobilität der Studierenden wieder stark zunimmt, freuen wir uns darüber, dass wir wieder mehr internationale Studierende an den Campus im ganzen Land begrüßen dürfen. Unsere Mission ist es, unseren Studierenden zum Erfolg zu verhelfen und es unseren Absolventen zu ermöglichen, die Vorteile des starken Arbeitsmarkts in den USA zu nutzen", so Isabelle Bajeux-Besnainou, neues GMAC-Vorstandsmitglied und Dekanin der Carnegie Mellon Tepper School of Business.

Die Unternehmens-Recruiter in aller Welt scheinen eine zunehmende Akzeptanz hinsichtlich Online-Abschlüssen zu zeigen - wobei die USA eine bemerkenswerte Ausnahme darstellen

Der Prozentsatz der weltweiten Recruiter, die Absolventen von Online- und Präsenz-GME-Programmen als gleichwertig ansehen, stieg von 34 Prozent im Jahr 2021 auf 60 Prozent im Jahr 2022, was auf eine erhebliche Zunahme bei der Akzeptanz von Online-Programmen hindeutet. Der bemerkenswerte Ausreißer sind dabei jedoch die Unternehmens-Recruiter in den USA - wo der Löwenanteil der weltweiten Online-MBA-Einschreibungen zu verzeichnen ist. Unter den an der Umfrage teilnehmenden US-Recruitern gaben nur 29 Prozent an, dass sie Absolventen von Online- und Präsenz-GME-Programmen als gleichwertig ansehen, was der geringste Wert unter allen Regionen weltweit ist und eine Verringerung gegenüber dem Vorjahreswert von 33 Prozent der Befragten darstellt.

"Das Wachstum der Online-MBA-Programme war in den USA zum ersten Mal so hoch, dass gemäß den Daten der Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) die Gesamtzahl der Einschreibungen bei Online-Programmen jene der Vollzeit-Präsenz-MBA-Einschreibungen im Studienjahr 2020/21 übertraf", so Sabrina White, Vice President of School and Industry Engagement des GMAC. "Business Schools bietet sich eine einzigartige Gelegenheit, die Erwartungen und die Ergebnisse für Absolventen und Arbeitgeber aufeinander abzustimmen, da Online-Programme als wichtiger Teil des Bereichs postgradualer Management-Studiengänge aus der Pandemie hervorgehen."

Über den Bericht

Der vor mehr als zwei Jahrzehnten zum ersten Mal veröffentlichte Corporate Recruiters Survey wurde 2022 durch den GMAC zusammen mit den Umfragepartnern EFMD und MBA Career Services and Employer Alliance (MBA CSEA) sowie in Zusammenarbeit mit den Berufsberatungsstellen von teilnehmenden Business Schools mit postgradualen Studiengängen in aller Welt durchgeführt. Anders als in früheren Jahren, arbeitete GMAC Research mit einer Marktforschungsfirma zusammen, um zusätzliche Teilnehmer ins Boot zu holen und die Gesamtstichprobe weltweit repräsentativer zu machen. Insgesamt nahmen 941 Befragte aus 38 Ländern an dieser Umfrage teil, darunter 539 Unternehmens-Recruiter und 402 Recruiter von Personalvermittlungsfirmen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass praktisch alle Antworten in den Vorjahren von Unternehmens-Recruitern stammten, wurden für 2022 nur die nur die Antworten von Unternehmens-Recruitern herangezogen, um Mehrjahresvergleiche zu erstellen. Die solide Stichprobe von Unternehmens-Recruitern und Personalvermittlungsfirmen ermöglichte es uns jedoch, im Jahr 2022 geografische Momentaufnahmen zu erstellen, die in vorherigen Jahren weniger offenkundig waren.

