Das Pinterest-Papier (WKN: A2PGMG) notierte heute vorbörslich +5% im Plus bei 20,67 US$. Zuvor hatte die US-Firma vermeldet, dass ein Ex-Alphabet-Manager die Konzernspitze von Ben Silbermann übernimmt. Damit ist alles klar... Pinterest ist spezialisiert auf seine Plattform. Via den "Pins" können 459 Millionen monatlich aktive Nutzer Bilder, Videos oder Produkte teilen. Mit 13 Milliarden US$ Börsenwert ist Pinterest kleiner als etwa SnapChat mit 22 ...

