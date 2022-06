Die Korrektur bei den Edelmetall-Minenaktien läuft nun schon seit ihrem Zyklushoch am 18.04.2022 seit etwa 10 Wochen. Allerdings ließ die Abwärtsdynamik in den letzen Tagen bei einigen Aktien schon deutlich nach, und inzwischen zeigen diese klar Anzeichen einer Bodenbildung. Zu diesen Titeln gehört auch die Aktie von Sibanye Stillwater. Aus diesem Grund stocken wir unsere bestehende halbe Position in dem Titel heute zum Eröffnungskurs an der Börse Johannesburg auf eine volle Position (ca. 7,5 % des Depotvolumens im Themendepot Edelmetalle auf.Die ...

