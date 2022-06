Erfurt (ots) -Nach dem erfolgreichen Start der neuen KiKA-App dürfen sich alle Quiz-Fans auf eine weitere Wissens-Herausforderung freuen: Mit dem Quizcamp-Modul können alle schlauen Köpfe ihre Kenntnisse ab sofort auf die Probe stellen.Im Solo-Spiele-Modus warten unzählige Fragen aus den Staffeln "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) und dem "Tigerenten Club" (SWR) darauf, beantwortet zu werden. Dabei wählen die Nutzenden entweder das persönliche Lieblingsthema aus, stellen sich dem Zufalls-Generator oder nehmen eine Challenge zu besonderen Themen-Specials an. Wer hat das Zeug zum Quiz-Profi und überwindet auf dem Handy oder Tablet die spannenden Quiz-Hürden?Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln, um mit den erspielten Belohnungen den vorher ausgewählten Spiel-Avatar mit ausgefallenen Extras auszustatten. So präsentiert sich jede*r Spieler*in in der App mit einem individuellen Quiz-Charakter und gibt dem Spiel eine ganz persönliche Note."Mit dem Quizcamp in der KiKA-Quiz App bieten wir ein stetiges Angebot, mit dem sich Kinder in ansprechender und spielerischer Form die Wissensinhalte von 'Die beste Klasse Deutschlands' oder 'Tigerenten Club' aneignen können", sagt Thomas Miles, Redakteur KiKA-Nonfiktion.Die Quizcamp-Nutzenden erwartet demnächst weitere App-Features: Im Mitspiel-Modus können Fans live während der Ausstrahlungen vom "Tigerenten Club" (ab September) und "Die beste Klasse Deutschlands" (ab Oktober) mitraten und sich die spannende Studio-Atmosphäre per App nach Hause holen.In den App-Live-Shows spielen die Nutzenden der KiKA-Quiz App direkt nach einer Ausgabe "Die beste Klasse Deutschlands" weiter und beantworten gemeinsam mit Moderator*innen Clarissa und Tobi noch mehr knifflige Fragen. Wer wird der Champ mit den meisten richtigen Antworten?Die KiKA-Quiz App steht in allen gängigen Stores zum Download zur Verfügung, ist einfach zu bedienen und entspricht in ihrem Aufbau den Nutzungsgewohnheiten von Kindern. Die App richtet sich an Kinder im Grundschulalter, ist aber für die ganze Familie ein großer Spaß. Sie ist kostenlos und werbefrei.Weitere Informationen und Bildmaterial zur KiKA-Quiz App sind auf kommunikation.kika.de zu finden.Informationen zu den TV-Shows sind auf den Seiten von "Die beste Klasse Deutschlands (http://www.diebesteklassedeutschlands.de)" und dem "Tigerenten Club (https://www.kindernetz.de/tigerenten-club/index.html)" abrufbar.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Malin Beehmarkus@foolproofed.de; beeh@foolproofed.deWeitere Information:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5261002