DJ PTA-News: Deutsche Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta023/29.06.2022/16:27) - Der Aufsichtsrat der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008055021) hat heute beschlossen, Frau Maya Miteva zum weiteren Vorstandsmitglied ab dem 1. Juli 2022 zu bestellen. Frau Miteva ist bisher in leitender Funktion innerhalb der Summit-Gruppe tätig.

Die Vorstandsmitglieder Herr Boaz Rosen und Herr Matthias Kobek scheiden mit Auslaufen ihrer Verträge zum 31. Juli 2022 aus dem Unternehmen aus und werden danach weiter mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen in leitender Funktion innerhalb des Konzerns tätig sein. Der Aufsichtsrat dankte den beiden Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete erfolgreiche Arbeit und langjährige Verbundenheit.

Berlin, den 29. Juni 2022

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Deutsche Real Estate AG

ISIN(s): DE0008055021 (Aktie)

