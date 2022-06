Das Rätselraten über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank lässt an der Wall Street kaum Kauflaune aufkommen. Die amerikanischen Aktienindizes präsentierten sich am Mittwoch wechselhaft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kam nur schwer in die Gänge und notierte bei 30.951 Punkten rund ein halbes Prozent höher. Der breiter gefasste S&P 500 schwankte bei rund 3830 Punkten vom Minus ins Plus, der Index der Technologiebörse Nasdaq trat ...

