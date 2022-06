LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 140 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Die Lockdowns in China und die Folgen für die Lieferketten stellten ebenso Risiken dar wie die Nachfrage in Nordamerika, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In China sei es das fünfte Quartal in Folge zu erheblichen Störungen gekommen. Der Druck der schwachen Konjunktur auf den privaten Verbrauch dürfte fortdauern./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 17:54 / GMT



ISIN: US6541061031

