Die Siemens-Aktie büßte in den vergangenen beiden Tagen bislang rund vier Prozent ein. Es gibt zahlreiche Probleme beim Dax-Konzern, doch auch Lichtblicke mit Siemens XCelerator. Was ist jetzt von Siemens zu halten? Von Marian Kopocz. Kritik gibt es am Dax-Konzern Siemens aktuell zuhauf: Zwar vermochte Siemens ein riesiges Bahnprojekt in Ägypten an Land zu ziehen, welches dem Konzern rund acht Milliarden Euro für das Verlegen von Schienen, das Bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...