Haag (pta024/29.06.2022/17:15) - WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

* "Grünes Investment" in ein Wachstumsunternehmen der Energiewende * Kapital wird zur Finanzierung von Photovoltaik-Kraftwerken im In- und Ausland verwendet * Mindestinvestitionsvolumen EUR 100.000 je Anleger * Nominale: bis zu vier Millionen Euro mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu acht Millionen Euro * Zinssatz: 6 Prozent, monatliche Zinszahlung * Laufzeit: 6 Jahre

Die CLEEN Energy AG bietet Investor:innen ein "grünes Investment" in eine Unternehmensanleihe mit Laufzeit 2022 bis 2028 und sechs Prozent Verzinsung (ISIN AT0000A2YPM9) an. Anleger:innen können bis zum 31. August 2022 zeichnen. Die Zinszahlung erfolgt monatlich. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird für die Finanzierung von Photovoltaik-Kraftwerken der CLEEN Energy AG im In- und Ausland verwendet. Auch der Erwerb beziehungsweise die Errichtung von Anlagen, die auf anderen Technologien zur nachhaltigen Stromerzeugung basieren, ist künftig nicht ausgeschlossen.

"Die CLEEN Energy AG baut die Produktion zur nachhaltigen Stromerzeugung mit Nachdruck weiter aus. In der Projektpipeline befinden sich derzeit Kraftwerke mit einer Kapazität von über 100 Megawatt peak", sagt CLEEN Energy AG Vorstand Lukas Scherzenlehner. "Wir erhöhen unsere Kraftwerks-Kapazitäten zügig. Unsere Marktzugänge sind hervorragend, wir verfügen über das notwendige Knowhow und werden dieses "Window of Opportunity" optimal nutzen."

Bei den auszugebenden Teilschuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, unbedingte und nicht nachrangige festverzinsliche Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000 (Stückelung), die in Form von Inhaberschuldverschreibungen ausgegeben werden. Beteiligen können sich Anleger:innen ab einem Mindestinvestitionsvolumen von 100.000 Euro. Dementsprechend unterliegen die Teilschuldverschreibungen nicht der Prospektpflicht. Weitere Informationen sowie die Anleihebedingungen und der Zeichnungsschein sind ausschließlich bei der Emittentin erhältlich (Mail an ir@cleen-energy.com), welche auch die Zeichnungsaufträge entgegennimmt.

Derzeit beabsichtigt die Emittentin, die Teilschuldverschreibungen in Einzelurkunden zu verbriefen, behält sich jedoch vor, diese in Zukunft in einer Sammelurkunde zu verbriefen. Eine Einbeziehung in den Vienna MTF der Wiener Börse ist derzeit nicht vorgesehen, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die CLEEN Energy AG, unter der ISIN AT0000A1PY49 im amtlichen Handel der Wiener Börse gelistet, ist ein österreichisches Wachstumsunternehmen und ein Pionier der Energiewende. Die drei Geschäftsbereiche sind die Produktion und der Verkauf von Strom aus nachhaltigen Energiequellen mit Fokus auf Photovoltaik, umfassende Projekte für Unternehmen und öffentliche Hand zur Energiereduktion und Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung sowie die Entwicklung und Vertrieb eigener Produkte. Mit dem CLEEN Zero hat das Unternehmen beispielsweise einen eigenen Wasserstoffspeicher auf den Markt gebracht.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Investoren mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und Deutschland und sind daher nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen außerhalb Österreichs oder Deutschlands und insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Irland oder im Vereinigten Königreich von Großbritannien oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um Informationen der Emittentin in Österreich und Deutschland im Sinne von Art. 22 Abs 5 lit a der Verordnung (EU) 2017/1129. Informationen, die von der Emittentin im Rahmen eines nicht prospektpflichtigen Angebots offengelegt und mündlich oder schriftlich an einen oder mehrere ausgewählte Anleger gerichtet werden, müssen allen Anlegern bzw. Anlegergruppen, an die sich das Angebot richtet, mitgeteilt werden.

Diese Mitteilung ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die 6 % Anleihe 2022 bis 2028 der CLEEN Energy AG unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Daher sollten Teilschuldverschreibungen der Emittentin nur als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios erworben werden. Die finalen Anleihe- und Platzierungsbedingungen, auf deren ausschließlicher Grundlage die Finanzinstrumente begeben werden, sind unter oben genannten Adresse ausschließlich bei der Emittentin verfügbar.

CLEEN Energy AG (FN 460107d)

Lukas Scherzenlehner ir@cleen-energy.com

Höllriglstraße 8a, 3350 Haag, Österreich

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

