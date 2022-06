Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 27. Juni wurde der "2022 Qianhai Guangdong-Hong Kong-Macao-Taiwan Youth Innovation and Entrepreneurship Competition" offiziell gestartet. Dieser Wettbewerb umfasst eine Reihe von Aktivitäten zum Thema "Shenzhen-Hong Kong Cooperation to Create the Future", um den 25. Jahrestag der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland zu feiern, so die Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.Viele ehrgeizige junge Menschen versprechen sich von der Teilnahme am Wettbewerb mehr Chancen und einen besseren Start. Sunny Zhou, eine junge Frau aus Guangdong, ist Direktorin eines von Macao finanzierten Unternehmens. Ihr Projekt gewann im vergangenen Jahr die Silbermedaille in der Endrunde des Wettbewerbs. "Der Wettbewerb hat uns die Möglichkeit gegeben, viele Branchenexperten und unternehmerische Partner aus verschiedenen Ländern zu treffen. Er hat uns neue Ideen für unser Unternehmertum gebracht", erklärte Sunny Zhou.Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch besser zu unterstützen, wurde der diesjährige Wettbewerb vollständig aktualisiert. Die siegreichen Projekte können direkt in die Endrunde des Wettbewerbs für Innovation und Unternehmertum in China (Shenzhen) einziehen. Es werden professionelle Mentoren vorgestellt, die eine persönliche Beratung anbieten. Außerdem können sich die Gewinner bevorzugt im Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (QSHKYIEH) niederlassen und von entsprechenden Vergünstigungen profitieren. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Aktivitäten wie das Creator Camp, Unternehmerberatungen und Investitionsvermittlungen durchgeführt, um den Jugendlichen eine gute Plattform für Kommunikation, Zusammenarbeit und Fortschritt zu bieten. Der Wettbewerb hat vier Teilregionen mit einem Gesamtpreisgeld von mehr als 7 Millionen CNY festgelegt.Die Veranstaltung fand seit 2016 sechs Jahre in Folge statt und verzeichnete insgesamt rund 6.000 Anmeldungen, darunter fast 3.000 aus Hongkong, Macao und anderen Orten. Durch die Förderung der Umsetzung relevanter wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften ist Qianhai für viele Jugendliche zu einem "Ort der großen Träume" geworden.Lee Jee Bong aus Hongkong, der schon einmal an dem Wettbewerb teilgenommen hat, ist einer dieser Unternehmer in Qianhai. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt seines Unternehmens mit dem Silberpreis in der Kategorie Unternehmenswachstum des Wettbewerbsfinales ausgezeichnet. "Die technischen Anforderungen an unser Produkt sind hoch, und wir brauchen viele professionelle Talente. Qianhai hat Strategien und Dienstleistungen, die für Talente attraktiv sind, so dass sich hier hervorragende Köpfe versammeln. Von hier aus sind die Greater Bay Area und der breitere Inlandsmarkt leichter zugänglich. Deshalb haben wir uns hier niedergelassen", so Lee Jee Bong."QSHKYIEH ist der Ort, an dem unser Traum begann, und es wird der Ort sein, an dem wir uns unseren Traum erfüllen können", ergänzte Lee Jee Bong. Das von ihm erwähnte QSHKYIEH ist in Hongkongs Unternehmerkreisen sehr bekannt und wird von vielen Hongkongern als erste Wahl für eine Unternehmensgründung angesehen. Hier wurde eine ganze Kette von Innovations- und Unternehmensökosystemen mit "sechs Ketten in einer" geschaffen: Innovationskette, Industriekette, Kapitalkette, Politikkette, Informationskette und Talentkette, und eine große Zahl junger Unternehmerteams aus Hongkong hat hier zusammengefunden. Bis Ende Mai 2022 hat das QSHKYIEH insgesamt 591 Unternehmerteams gefördert. In jüngster Zeit hat Qianhai den Bau verschiedener Bereiche für das QSHKYIEH weiter vorangetrieben, um mehr Raum für junge Unternehmer zu schaffen. In der Zwischenzeit wurde eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen ergriffen, um das junge Unternehmertum zu fördern. Hierzu zählen die Ausgabe spezieller Unterstützungsfonds für die Jugend von Hongkong und Macao, die Einführung einer Körperschaftssteuer von 15 %, Anreize für ausländische Investitionen, Subventionen für Büromieten usw.Bei der Eröffnungszeremonie des Wettbewerbs gab Qianhai neun praktische Vorteile für Hongkonger bekannt, die sich auf die Bereiche Wohnen, Unternehmertum, Dienstleistungen, Beschäftigung, Plattform, wissenschaftliche Innovation, Finanzen, Ansiedlung, Lebensunterhalt usw. beziehen und darauf abzielen, Hongkonger und Hongkonger Unternehmen bei ihrer Entwicklung in Qianhai umfassend zu unterstützen und jungen Menschen die Geschäftstätigkeit in Shenzhen zu erleichtern."Qianhai ist der Brückenkopf der Zusammenarbeit zwischen Hongkong und Shenzhen und die erste Anlaufstelle für junge Menschen aus Hongkong, um sich auf dem Festland weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass mehr junge Menschen in Hongkong ihre Träume verfolgen und in Qianhai und der Greater Bay Area verwirklichen können", erklärte Kenneth Fok Kai-kong, Mitglied des Nationalen Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes und Mitglied des Legislativrats von Hongkong, bei der Eröffnungsfeier.