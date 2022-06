Die gemeinnützige Organisation CDP sieht bei Tesla erheblichen Nachholbedarf bei der Kommunikation zu den Umweltauswirkungen des Unternehmens. Der E-Autobauer findet sich daher in einer Reihe mit Ölkonzernen wie ExxonMobile und Saudi Aramco wieder. Die Tesla-Aktie verliert den zweiten Tag in Folge.Hauptkritikpunkt und Ursache für das Failure to disclose-Rating von CDP für Tesla ist die Tatsache, dass der Konzern keinerlei Informationen über den ökologischen Fußabdruck bei seiner Herstellung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...