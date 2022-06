Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte schwach geschlossen. Schwächere Konjunkturdaten in den USA und ein schwächerer Geschäftsklima-Index in der EU drückten auf das Anlegesentiment, in dessen Folge heute der Euro unter die Parität zum Schweizer Franken fiel. Bei den Einzelwerten gab die Aktie von TUI deutlich nach und nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone. Und auch die Nordex-Aktie gab stark nach. Die Aktie von Tesla zeigt sich ebenfalls schwächer, wohingegen Amazon seine kurzfristige Bodenbildung bald abschließen ...

