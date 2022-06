Für das weitere Wachstum des Unternehmens ernennt Boomi hochkarätige Führungskräfte, die bereits Positionen bei PayPal, Red Hat, VMware, NBC Boston und Accenture innehatten

Nach der Übernahme in Höhe von 4-Milliarden-US-Dollar hat Boomi als eigenständiges Unternehmen mit mehr als 20.000 Kunden weltweit den Branchenrekord für den größten Kundenstamm aufgestellt

Als Gewinner zahlreicher Auszeichnungen wie z. B. dem kürzlich erhaltenen Gold Globee Award in der Kategorie "Platform as a Service", und durch die Nominierung als einer der Inc. Magazine's Best Workplacesplant Boomi, bis zum Jahresende weltweit mehrere hundert neue Mitarbeiter einzustellen

Boomi, die führende Plattform für intelligente Konnektivität und Automation, gibt heute die Ernennung von Madeline Ling zum Chief Financial Officer (CFO), Marcy Campbell zum Chief Revenue Officer (CRO) und Fran Wilson zum Chief Marketing Officer (CMO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Zudem ist die Journalistin und Emmy-Award-Gewinnerin Christa Delcamp ab sofort für die strategische Weiterentwicklung der Öffentlichkeits- und Medienarbeit zuständig. James Dyson wird die Bereiche Global Diversity, Equity und Inclusion Talent Acquisition leiten.

"Der kürzliche Start von Boomi als eigenständiges Unternehmen in Verbindung mit unserem schnellen Wachstum und unserer hochmodernen, Cloud-basierten Technologie bietet uns die Möglichkeit, unser Führungsteam als Teil einer größer geplanten Expansion mit mehreren hundert Neueinstellungen in diesem Jahr aufzubauen", sagt David Meredith, CEO von Boomi. "Unsere branchenführende Plattform und preisgekrönte Unternehmenskultur ermöglichen es uns, erstklassige, global denkende Talente zu rekrutieren, die eine beeindruckende Karriere nachweisen können. Sie treiben mit Leidenschaft unsere Unternehmensmission voran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen indem sie jeden mit allem und überall verbinden."

Die neu besetzten Führungspositionen folgen auf die vor kurzem erfolgte Eigenständigkeit von Boomi, die von den führenden Private-Equity-Gesellschaften Francisco Partners und TPG im Rahmen einer 4-Milliarden-US-Dollar-Transaktion unterstützt wurde. Als SaaS-Branchenführer und mit mehr als 20.000 Kunden verfügt Boomi über eine wachsende Nutzergemeinschaft von mehr als 100.000 Mitgliedern, ein weltweites Netzwerk von mehr als 800 Partnern und eine der größten Gruppen globaler Systemintegratoren (GSI) im Bereich iPaaS, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake sowie die drei größten Cloud-Provider Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi ist seit acht Jahren in Folge Leader im Gartner Magic Quadrant for Enterprise-Integration-Platform-as-a-Service (EiPaaS)1. Darüber hinaus wurde das Unternehmen kürzlich mit dem Gold Globee Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS) ausgezeichnet und hat zahlreiche weitere Awards erhalten, darunter eine Listung als einer der Inc. Magazine's Best Workplaces. Angesichts der raschen Expansion des Unternehmens und um die globale Nachfrage nach digitaler Konnektivität, Integration und Automatisierung zu bewältigen, plant Boomi, in diesem Jahr mehrere hundert neue Teammitglieder einzustellen.

BOOMI GEWINNT SPITZENKRÄFTE

Madeline Ling, CFO

Madeline Ling hat einen MBA-Abschluss an der Stanford Graduate School of Business und verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der Führung von kapitalfinanzierten, globalen Unternehmen. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie mehrere CFO-Positionen inne, darunter auch internationale Positionen in verschiedenen Ländern. Zuletzt war Ling als Corporate CFO für ein von Hellman and Friedman (H&F) PE-finanziertes Portfoliounternehmen tätig. Weitere Stationen ihrer Karrieren waren bei VMware, The Boston Consulting Group und Intel.

Marcy Campbell, CRO

Marcy Campbell verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung großer Go-to-Market-Organisationen für globale Unternehmen, die von Fortune 500 bis hin zu Venture-Backed-Technologiefirmen reichen. Zuletzt war sie als Senior Vice President bei PayPal tätig, wo sie den weltweiten Vertrieb, die professionellen Dienstleistungen und den operativen Betrieb leitete. Bei Boomi wird Campbell die Strategien des Unternehmens zur Umsatzgenerierung lenken und sich dabei auf ein schnelles Wachstum konzentrieren, ohne dabei den Nutzen für die Kunden zu vernachlässigen.

Fran Wilson, CMO

Mit mehr als 20 Jahren Erfolgsgeschichte in SaaS- und B2B-Softwareunternehmen leitete Wilson das Marketing während des Börsengangs von Red Hat und während des rasanten Umsatzwachstums von 400 Millionen Dollar auf mehr als 4 Milliarden Dollar, das im Verkauf an IBM für 34 Milliarden Dollar resultierte.

Christa Delcamp, Public Relations and Media Strategy

Delcamp verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Content-Erstellung und Kommunikation auf verschiedensten Kanälen, darunter Radio/Podcasting und Printmedien. Als Emmy-prämierte Nachrichtenjournalistin wird Delcamp mit dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad von Boomi und seiner branchenführenden Plattform zu steigern.

James Dyson, Global Diversity, Equity &Inclusion (DE&I) Talent Acquisition

Dyson verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung und Verwaltung des Bereichs Talent Acquisition bei internationalen Unternehmen, darunter Accenture. In seiner Rolle wird Dyson sein fundiertes Fachwissen und sein umfangreiches internationales Netzwerk nutzen, um das schnelle Wachstum von Boomi zu unterstützen und die preisgekrönte Unternehmenskultur weiter auszubauen.

Über Boomi

Boomi verbindet jeden mit allem und überall mit seiner Cloud-nativen, einheitlichen, offenen und intelligenten Plattform. Mehr als 20.000 Kunden weltweit vertrauen auf Boomis Integrationsplattform als Service (iPaaS), die sich durch Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auszeichnet. Als Pionier bei der intelligenten Nutzung von Daten hat Boomi die Vision, Kunden und Partnern das Entdecken, Verwalten und Orchestrieren von Daten zu erleichtern und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

