Das neu gegründete Unternehmen umfasst die kürzlich abgeschlossene Übernahme des ANPAC-Portfolios von 11 Laufwasserkraftwerken sowie die bestehenden Kraftwerke von Cerro Dominador

Die Plattform ist gut positioniert, um die Energiewende in Chile mit innovativen Projekten zu unterstützen, die rund um die Uhr erneuerbare Energie liefern

EIG, ein institutioneller Investor im globalen Energiesektor und einer der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren, hat heute Grupo Cerro gegründet, eine neue Plattform für erneuerbare Energien in Chile. Die neu gegründete Einheit umfasst die EIG-eigenen Kraftwerke von Cerro Dominador und die kürzlich erworbene ANPAC, die Eigentümerin eines Portfolios von 11 kleinen und mittleren Laufwasserkraftwerken in den Regionen O'Higgins, El Maule, Bio Bio und La Araucania ist. Das 110-MW-Portfolio von ANPAC umfasst in Betrieb befindliche Anlagen und Projekte in verschiedenen Bau- und Entwicklungsstadien sowohl auf dem Spotmarkt als auch auf dem Markt für stabilisierte Tarife.

Nach der Übernahme verwaltet Grupo Cerro nun über 280 MW an installierter Kapazität in Chile, einschließlich der Anlagen von Cerro Dominador für Photovoltaik (PV) und konzentrierte Solarenergie (CSP). Zum Portfolio der Gruppe gehören auch mehrere Projekte in fortgeschrittenen Bau- und Entwicklungsphasen, darunter der Likana-Solar-Komplex, eines der größten CSP-Projekte der Welt mit einer Kapazität von 690 MW, Pampa Union, ein 600-MW-PV-Kraftwerk sowie mehr als 40 MW an Laufwasserkraftwerken.

R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG, sagte: "Die Transaktion wird voraussichtlich Portfoliosynergien schaffen, die betriebliche Effizienz steigern und die technologische und geografische Diversifizierung von Grupo Cerro verbessern. Nach der Fertigstellung und Synchronisierung des bahnbrechenden Solarkraftwerks Cerro Dominador im Jahr 2021, dem ersten CSP-Projekt in Lateinamerika, markiert diese Transaktion einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Strategie, in hochwertige Anlagen, erstklassige Teams und Energieinfrastrukturen zu investieren, die die Energiewende in Chile unterstützen."

Fernando Gonzalez, CEO von Grupo Cerro, sagte: "Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für das Wachstum in Chile. Zusammen mit unseren Projekten Likana Solar und Pampa Union, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, werden diese Anlagen dazu beitragen, unser Portfolio an erneuerbaren Energien geografisch zu diversifizieren, um die kostengünstige Produktion von erneuerbaren Energien für den chilenischen Markt weiter zu sichern und das ganze Land rund um die Uhr mit sauberem Strom zu versorgen."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor mit einem verwalteten Vermögen von 25,0 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2022). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG 40,0 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Dazu zählen mehr als 380 Projekte bzw. Unternehmen in 38 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Schenkungen, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington D.C., weitere Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über Grupo Cerro

Grupo Cerro ist ein neu gegründetes Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, indem es das chilenische System und die Kunden 24 Stunden am Tag mit sauberer, kontrollierbarer Energie versorgt. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von mehr als 280 MW an in Betrieb befindlichen Projekten in ganz Chile und eine Entwicklungspipeline von 1,3 GW.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220629005647/de/

Contacts:

Medienkontakte:



EIG

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com



Cerro Dominador

María José López

mjlopez@cerrodominador.com

HR Corporate Affairs Director