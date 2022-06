NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 140 auf 145 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain begründete angehobene Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem besser als erwarteten zweiten Quartal des Textilhändlers. Er sieht Aufwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen, sieht aber im kommenden Jahr mehr Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 11:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 11:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

