Cell Broadcast (CB) versetzt Mobilfunknetzbetreiber in die Lage, im Falle von nationalen Katastrophen oder Bedrohungen wichtige Informationen an mobile Anwender zu verbreiten

Mavenir, der Netzwerk-Softwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie die Welt sich miteinander vernetzt, transformiert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eng mit vier führenden Mobilfunknetzbetreibern (Mobile Network Operators, MNOs) in Deutschland und Großbritannien zusammenarbeitet, um die "Cell Broadcast"-Funktionalität (CB) bereitzustellen.

CB, eine vom 3GPP betriebene technische Spezifikation, ist ein Verfahren zum gleichzeitigen Senden von Nachrichten an mehrere Anwender in einem bestimmten Bereich. Mavenir unterstützt Regierungsbehörden und Mobilfunknetzbetreiber bei der Bereitstellung hochqualitativer Alarm- und Warnsysteme für nationale Notfälle, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Waldbrände oder Erdbeben, Terroranschläge oder öffentliche Unruhen.

Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Multimedia bei Mavenir, sagte: "Die Überschwemmung in Westdeutschland im Juli 2021 war eine der schwersten Naturkatastrophen in der Region seit Generationen. Solche noch nie dagewesenen Wetterbedingungen und Naturkatastrophen in Deutschland, Großbritannien und ganz Europa verdeutlichen die Notwendigkeit für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), CB konsequent zu implementieren, um den Schutz ihrer Nutzer zu gewährleisten, die mobilen Messaging-Funktionen zu verbessern und den unnötigen Verlust von Menschenleben zu verhindern."

Es wird erwartet, dass die Mobilfunkbetreiber in Deutschland eine Testversion von Cell Broadcast im Rahmen eines Nationalen Alarmtages im Herbst 2022 vorstellen werden. Die britische Regierung arbeitet an der Einrichtung eines umfassenden Notfall-Warndienstes, der bis Ende 2022 in Betrieb gehen soll.

