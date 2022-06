TAAT Quartalszahlen: Bruttomarge auf fast 50% gesteigert! - Neue Zeitrechnung beginnt jetzt!

Anzeige / Werbung

Ich persönlich bin mir sicher, dass nach dem zweiten Quartal 2022 nun der echte Startschuss für die lange antizipierte Markteroberung der Marke TAAT fällt.

Alle Weichen sind gestellt und man ist gut aufgestellt, um schnell Marktanteile gewinnen zu können. Das Mentholverbot und die Nikotinbeschränkung für Zigaretten in den USA spielen dabei TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) perfekt in die Karten!

NEUER CEO: TAAT® APPOINTS FORMER ALTRIA AND PMI LEADER MICHAEL SAXON AS CEO

Der neue CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), Michael Saxon, ist sehr branchenerfahren und war über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei der Altria Group und Philip Morris International (PMI) tätig. Er ist ein versierter Manager mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau von Fortune-100-Unternehmen. Er hat vollverantwortlich Geschäftseinheiten bis zu einer Größe von 3 Milliarden US-Dollar geleitet.

Es gibt eine enorme Marktchance für das Unternehmen, und ich freue mich darauf, neue Initiativen zu starten, um die Akzeptanz von TAAT® durch erwachsene Verbraucher zu voranzutreiben. MICHAEL SAXON, CEO TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.* (WKN: A3CNZW )

TAAT® REPORTS FISCAL Q2 2022 RESULTS WITH REORDERS ACCOUNTING FOR OVER 54% OF GROSS REVENUE

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich, mehrere Unternehmensentwicklungen bekannt zu geben, die sich in seinem Finanzbericht für das zweite Quartal 2022 (für den am 30. April 2022 endenden Dreimonatszeitraum) widerspiegeln. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, TAAT®, wird derzeit in über 2.700 US-Geschäften verkauft. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Höhepunkte, die sich im Abschluss des Unternehmens für das 2. Quartal 2022 widerspiegeln:

Sequenzielles Umsatzwachstum von 9,7 % der Bruttoeinnahmen von 469.782 $ im ersten Quartal 2022 auf 515.464 $ im zweiten Quartal 2022;

die Kosten der verkauften Waren des Unternehmens sanken von 337.817 $ im ersten Geschäftsquartal 2022 auf 277.846 $ im zweiten Geschäftsquartal 2022, was eine Verbesserung der Bruttomarge von 28,09 % im ersten Geschäftsquartal 2022 auf 46,1 % im zweiten Geschäftsquartal 2022 widerspiegelt;

Nachbestellungen ("Nachbestellungen") von bestehenden TAAT®-Konten machten 279.875 $ oder 54,29 % der Bruttoeinnahmen des Unternehmens von 515.464 $ im 2. Quartal 2022 aus.



NEWS FAZIT:

Das erste und zweite Quartal waren geprägt vom Vorgang, die ersten beiden Versionen der TAAT-Zigaretten aus den Läden zurückzuholen und mit der dritten Version zu ersetzen, um den TAAT-Kunden schon bei der ersten Schachtel ein vollendetes Raucherlebnis zu gewährleisten. Diese Verbesserung der Qualität hat zur Folge, dass 54% des Umsatzes auf das Konto von Nachbestellungen bestehender Verkäufer geht.

Die Reduzierung der Herstellungskosten und die Erhöhung der Bruttomarge des Unternehmens können teilweise auf Produktionseffizienzen zurückgeführt werden, die ein inhärentes Ergebnis des Herstellungsprozesses für die V3-Formulierung von Beyond Tobacco sind.

Das zweite Quartal war auch bestimmt von der Übernahme von ADCO, einem Großhändler mit einem Jahresumsatz von fast 90 Mio. CAD (2021), der im dritten Quartal schlagend werden wird und einen zusätzlichen Umsatz von geschätzt 22 Mio. CAD ausweisen sollte.

Nun hat TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) alle Weichen gestellt und sich in Canton in Ohio (ADCO Übernahme) eine perfekte Basis geschaffen, um von dort aus die ganze USA zu erobern. Die angedachten Gesetzesänderungen in puncto Nikotingehalt und Menthol(verbot) könnten sich, zusätzlich zum Ur-Momentum, extrem positiv auswirken!

Ich bin der Überzeugung, dass die Anleger die Situation als "Perfect Entry-Point" auffassen werden. Schnelles Handeln am Morgen könnte sich schon am Ende des "Donners(handels)tages" extrem ausgezahlt haben! MEINUNG AUTOR

TAAT®-TEST-FAZIT:

Während die ersten Versionen noch nicht bei allen Verbrauchern geschmacklich ankamen, scheint die aktuelle Version jetzt nahezu perfekt zu sein.

Einige Tester aus Deutschland analysierten zuletzt Geschmack und Rauchverhalten auf YouTube:

Man liegt komplett falsch, wenn man denkt, dass TAAT, die ja auf Hanf basiert, auch nach Hanf riecht und schmeckt. Dieser für viele unangenehme Geruch wurde komplett eliminiert. Zusätzlich: TAAT enthalten weniger Teer, 25% weniger Rauchinhaltsstoffe, 50% weniger Ammoniak, 90% weniger Armine, keine Alkaloide und keine Nitrosamine, was besonders wichtig ist, da dieser Stoff hochgradig krebserregend ist (Newslink).

TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 2.700 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien und der Schweiz werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.



ZERO-NIKOTIN UND MENTHOLVERBOT?

Die Biden-Administration hat kürzlich mit einem Plan aufhorchen lassen, der für den Durchbruch von TAAT sehr förderlich sein könnte.

Am Montag, dem 19. April 2021, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die US-Regierung Biden erwägt, die Tabakunternehmen dazu zu verpflichten, den Nikotingehalt aller landesweit verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr süchtig machen kann.

Quelle: wsj.com



Genauso steht ein Verbot von Menthol-Zigaretten im Raum, die sich bei den US-Amerikanern nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Die Aktien der großen Tabakkonzerne reagierten aber auf diese Meldung gar nicht erfreut.

Quelle: CNBC



Wenn der gute Joe Bidedn seine Pläne durchzieht, könnten die unangefochtenen Giganten der Tabak-Branche schnell sehr dumm aus der Wäsche schauen und es würde für sie in den USA mit einem Schlag zappenduster werden, was automatisch TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) in das Rampenlicht der Weltbühne katapultieren sollte. Es geht um die Zukunft einer 1-Billiarde-Dollar-Industrie.

GESAMTFAZIT:

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird.

Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier, und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette. Taat-Hanfzigaretten sollen wie "echte" Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll dasselbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Von mir gibt es ein eindeutiges Ja! Ich gehe zu 100% davon aus, dass Taat noch im Jahr 2022 eine 10-Dollar-Aktie sein wird und auch in den darauffolgenden Jahren extrem wachsen kann, wenn dies nicht frühzeitig durch eine Übernahme durch Big Tobacco gestoppt wird. MEINUNG AUTOR

Helmut Pollinger



CA87320M1014