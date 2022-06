Die Pyramid Decision Intelligence Plattform wird für die Weiterentwicklung von Entscheidungsintelligenz ausgezeichnet;

zieht an Qlik Active Intelligence vorbei auf den ersten Platz

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Plattformanbieter für Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Ventana Research Digital Innovation Award 2022 ausgezeichnet wurde. Die Pyramid Decision Intelligence Platform des Unternehmens wurde bei der 15. Auflage des renommierten Preisverleihungsprogramms des Analyseunternehmens in der Kategorie Analytik vor den Finalisten Qlik Active Intelligence und H2O AI Cloud platziert. Der Preis wird an den Technologieanbieter verliehen, der Innovationen bei der Nutzung oder Anwendung von Analytik in Unternehmen und/oder im IT-Bereich am besten verkörpert. Das Segment Business Intelligence und Analytik des weltweiten Softwaremarktes ist hart umkämpft. Es gibt in diesem Bereich schätzungsweise 120 Anbieter.

Pyramid Analytics, a pioneering decision intelligence platform provider, won a 2022 Ventana Research Digital Innovation Award. The Pyramid Decision Intelligence Platform was selected over finalists Qlik Active Intelligence and H2O AI Cloud in the Analytics category. (Graphic: Business Wire)

Wichtige Punkte:

Die Pyramid Decision Intelligence Plattform wird bei den Ventana Research Digital Innovation Awards als Sieger prämiert.

Pyramid Analytics wurde bei den 15. Annual Ventana Research Digital Innovation Awards für seine wegweisende Pyramid Decision Intelligence Platform mit der höchsten Auszeichnung in der Kategorie Analytics geehrt.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform setzte sich gegen Qlik Active Intelligence und eine KI-basierte Entwicklungs- und Performance-Management-Plattform von H2O AI durch.

Die Pyramid Decision Intelligence Plattform hilft Unternehmen dabei, innovativ zu sein

"Es ist uns eine große Ehre, dass unser Marktberatungs- und Marktforschungsunternehmen die Gewinner der 15. jährlichen Ventana Research Digital Innovation Awards für ihre innovativen Technologien auszeichnet, die Unternehmen für die besten und schwierigsten Zeiten wappnen", sagte Mark Smith, CEO und Chief Research Officer, Ventana Research. "Die Technologiebranche sorgt weiterhin für Einfluss und Mehrwert, indem sie Intelligenz und Automatisierung mit Kooperation und Engagement zu Produkten und Technologien vereint, die Unternehmen bei der Innovation und Vereinfachung helfen. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ihre Erfolge."

Mit den Ventana Research Digital Innovation Awards werden die führenden Technologien und Produkte ausgezeichnet, die den größten Einfluss auf ihre jeweiligen Märkte haben. Dabei werden Anbieter ausgezeichnet, die den technologischen Fortschritt fördern, den Wandel vorantreiben und den Wert für Unternehmen weltweit steigern. Die diesjährigen Finalisten stehen für eine bedeutsame Reihe von technologischen Fortschritten bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Tools und Anwendungen, die laut der Analyse von Ventana den größten Einfluss auf die Technologiebranche haben.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Zitate

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Das gesamte Pyramid-Team freut sich sehr über die Auszeichnung mit dem Ventana Research Digital Innovation Award 2022 für den Bereich Analytik. Die Analysten von Ventana unter der Leitung von Mark Smith haben die Entwicklung der Datenanalytik über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg beobachtet, bewertet und begleitet. Ihre Bestätigung, dass Entscheidungsintelligenz genau das ist, was eine moderne Analyselösung sein sollte eine einheitliche, unternehmensweite Plattform, die für fortgeschrittene Datenwissenschaftler, die C-Suite und die Geschäftsbereiche gleichermaßen entwickelt wurde und ohne Kompromisse funktioniert bestätigt unsere Mission und motiviert uns. Unser Dank gilt dem Ventana-Team, der Pyramid-Familie und unseren Kunden und Partnern, die an uns geglaubt und uns unterstützt haben."

David Menninger, SVP und Research Director bei Ventana Research: "Viel zu lange haben sich Anbieter im Bereich Analytik darauf konzentriert, Informationen zu liefern, anstatt den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Mit dem diesjährigen 15. Annual Digital Innovation Award für Analytik haben wir Pyramid Analytics für seine Fokussierung auf Entscheidungsintelligenz und seine Plattform ausgezeichnet, die KI und maschinelles Lernen im Bereich Daten und Analytik einsetzt, um Unternehmen und Menschen dabei zu helfen, die Kompromisse zwischen den unterschiedlichen Entscheidungen und den erwarteten Ergebnissen zu bewerten."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Plattform für Entscheidungsintelligenz liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

