(...) Mehr als 30 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs stellt sich ein beklemmendes Gefühl ein angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich Europa längst überwunden geglaubter Denkmuster von Abschreckung und militärischer Stärke zuwendet. Gleichwohl lautet die bittere Erkenntnis nach Monaten des Mordens in der Ukraine, dass dem Verteidigungsbündnis in dieser Situation kein anderer Weg bleibt, um den Kriegstreiber im Kreml von einer weiteren Eskalation abzuhalten. (...) Wenn der Kreml-Herrscher jedenfalls geglaubt hat, mit seinen atomaren Drohungen und dem Drehen am Gashahn die Staaten der Europäischen Union und der Nato einschüchtern und spalten zu können - so hat er das Gegenteil bewirkt. Die holprig gestartete Nato-Aufnahme Schwedens und Finnlands ist ein starkes Signal der Geschlossenheit. Putin hat sich verrechnet - wieder einmal. http://mehr.bz/bwke (BZ-Plus)



