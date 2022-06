Die negativen Auswirkungen der Inflation sollen abgefedert werden. In den Fidelity Gold Refineries sollen also Goldmünzen geprägt werden, die dann über normale Bankkanäle verfügbar sind. Meist sind sie aus reinem Gold. Die meisten Goldmünzen bestehen zu 90 bis 92 Prozent aus 22-karätigem Gold. Untersuchungen zeigen, dass Gold die Inflationsrate übertrifft und Risiken in der Vergangenheit erheblich reduziert hat. Die Regierung in Simbabwe hatte eine Inflation von 30 Prozent angestrebt, aktuell ...

