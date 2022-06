Mainz (ots) -Sonderpreis für die ZDF-Kindernachrichten: Am Donnerstag, 30. Juni 2022, erhält "logo!", die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen, den Hanns-Joachim-Friedrichs-Sonderpreis 2022. Die Auszeichnung wird am 10. November 2022 im Rahmen einer Veranstaltung des Vereins des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises beim NDR in Hamburg offiziell vergeben.Die Jury begründet: "Komplizierte Weltlage klar erklärt, nicht selten besser und unaufgeregter, als es bei den 'Großen' gelungen ist, journalistische Aufklärung im besten Sinne, klar, nicht kalt. Die Zielgruppe der Sendung sind Kinder von acht bis zwölf Jahren, aber auch viele Erwachsene schauen zu. Nicht alle wegen ihrer Kinder, manche wegen der klar strukturierten und verständlichen Berichte. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Information, steht in §17 der UN-Kinderrechtskonvention. Ausgerechnet in schwierigen Zeiten wird das häufig nicht ernst genug genommen. Bei 'logo!' profitieren nicht nur Kinder von einer vorbildlichen öffentlich-rechtlichen Sendung.""Warum gibt es Krieg in der Ukraine?", "Kann der Krieg auch nach Deutschland kommen?", "Wie können wir ukrainischen Kindern helfen?" - tausende Fragen von Kindern zum Ukrainekrieg erreichten 2022 die "logo!"-Redaktion bereits. Die größte Herausforderung dabei: Kompliziertes einfach und kindgerecht erklären. Tagesaktuell bietet "logo!" seit 33 Jahren Nachrichten aus der Welt für eine Zielgruppe zwischen 8-12 Jahren im TV und Online, für Ältere auch auf Instagram und YouTube. Es moderieren im Wechsel Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar, Tim Schreder und Sherif Rizkallah. "logo!" wird samstags bis donnerstags, 19.50 Uhr und freitags, 19.25 Uhr, bei KiKA ausgestrahlt und ist täglich in der ZDFmediathek abrufbar.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logoPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/logo/ZDFmediathek: https://www.zdf.de/kinder/logoPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5261157