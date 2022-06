The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2022ISIN NameXS1637362507 EXPORT-IMPORT BK 17/22FLRXS1640676885 FANTAS.HLDG GRP 17/22CH0323735610 PFBK SCHW.HYP. 16-22 630AU3FN0036950 NATL AUSTR.BK 2022 FLRUS24422EVG15 JOHN DEERE C 20/22 MTNXS2444841584 AIIB 22/24 MTNUS931422AH23 WALGREEN 12/22DE000LB2CJN9 LBBW CD STUFENZINS 19/22XS0801636902 NORDEA BK 12/22 MTNXS0794901727 BAHRAIN 12/22 REGSSE0012741064 RE IV LTD. 19/22 FLRXS1634368507 CSCEC FI.KY II 17/22XS2023306140 VW BANK GMBH MTN 19/22DE000LB1P8G1 LBBW STUFENZINS 18/22DE000CB0F4S7 COBA STUFENZANL 371 16/22DE000CB0F4R9 COBA FESTZINSANL.S.IHS370