DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Stefan Hartung führt mit Bosch den größten Autozulieferer der Welt und tritt gegen Technikverbote für den Klimaschutz ein. Nach dem Beschluss des Ministerrats zum Verbrennerverbot in der EU ab 2035 sagte er, er sehe Probleme bei den E-Autos. "Ich stelle nicht infrage, dass batterieelektrische Antriebe auf absehbare Zeit die effizienteste Lösung für Autos sind. Aber es wird Limitierungen geben", so Hartung. Die wachsende Zahl von benötigten Ladesäulen überlaste das bestehende Netz. Das Gleiche gelte für Wärmepumpen - man könne diese Technik nicht in jedes Haus einbauen. Dafür müsse das Stromnetz in den Straßen komplett ausgetauscht werden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

MAN - Der Vorstandsvorsitzende des Lkw- und Busbauers MAN, Alexander Vlaskamp, hat Kunden auf steigende Preise eingestimmt. "Angesichts der stark angestiegenen Preise insbesondere für Energie und Rohstoffe erhöhen auch wir unser Niveau sukzessive", sagte Vlaskamp den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte bereits Marktführer Daimler Truck berichtet, steigende Preise an die Kunden weiterzugeben und dennoch ausverkauft zu sein. "Auch bei MAN sind wir bei den Lkw für das laufende Jahr ausverkauft. Und die Nachfrage für das kommende Jahr ist ebenfalls noch sehr groß", sagte Vlaskamp. (Funke Mediengruppe)

SIEMENS - Siemens schließt ein Bündnis mit dem US-Konzern Nvidia. Die Amerikaner sollen mit ihrer Grafikexpertise und Künstlicher Intelligenz helfen, einen "digitalen Zwilling" in Echtzeit für Anlagen und Gebäude zu ermöglichen. Dieser ist eines der zentralen Angebote auf der digitalen Plattform "Xcelerator", auf der Siemens künftig Software und vernetzbare Hardware vertreiben will. Ziel ist es, die Umsätze mit Software und digitalen Lösungen in den nächsten Jahren im Schnitt um jeweils mehr als zehn Prozent zu steigern. Auch Mercedes hatte eine Kooperation mit Nvidia angekündigt. (Handelsblatt)

SCHAEFFLER - Der Autozulieferer Schaeffler hat bei der Elektromobilität die Aufholjagd ausgerufen. "Im ersten Quartal 2022 ist bereits eine Reihe weiterer Elektroaufträge in Höhe von 2 Milliarden Euro eingegangen", sagte der für das Autogeschäft zuständige Vorstand Matthias Zink am Mittwoch anlässlich einer Kundenveranstaltung in Bühl. Der hinter fünftgrößte deutsche Autozulieferer hat nach eigenen Angaben in dem Bereich in den vergangenen 15 Monaten einen Orderwert von mehr als 5 Milliarden Euro hereingeholt. (Handelsblatt)

EBERSPÄCHER - Der noch stark auf Verbrennerfahrzeuge spezialisierte Autozulieferer Eberspächer bekommt einen Transformationschef (Chief Transformation Officer, CTO). Dieser soll gemeinsam mit Experten der Boston Consulting Group (BCG) das interne Projekt "Five" voranbringen. Das erfuhr die Wirtschaftswoche von mehreren Insidern. Es gehe darum, die "Anforderungen der Banken zu erfüllen", so ein Insider. Bis zum Jahr 2026 sollen von dem Transformationsteam demnach fünf Punkte bearbeitet werden, namentlich profitables Wachstum, Liquidität, operative Exzellenz, Anpassungen (Adjustments) und Wegbereiter (Enabler). (Wirtschaftswoche)

RELIANCE INDUSTRIES - Der reichste Mann Asiens, Mukesh Ambani, hat mit der Nachfolgeregelung für sein Öl-Telekom-Konglomerat Reliance Industries begonnen: Seine Zwillingskinder Akash und Isha sollen die Bereiche Telekommunikation und Einzelhandel leiten. (Financial Times)

June 30, 2022

