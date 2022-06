DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

CORESTATE veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und stärkt ESG-Service-Angebot zur Dekarbonisierung im Immobiliensektor



30.06.2022 / 07:30

CORESTATE veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und stärkt ESG-Service-Angebot zur Dekarbonisierung im Immobiliensektor Hohe Nachfrage nach ESG-Dienstleistungen bei Immobilienfinanzierungen

Integrierter ESG-Ansatz für Equity- und Debt-Produkte deckt gesamte Wertschöpfungskette ab

Fokus auf Nachhaltigkeits-Reporting, Risiko-Management und Produktinnovationen Frankfurt, 30. Juni 2022 - CORESTATE Capital Group S.A. (Corestate), ein führender unabhängiger Immobilien-Investmentmanager in Europa, hat anlässlich der Veröffentlichung des diesjährigen ESG-Berichts angekündigt, sein Angebot im Bereich der ESG-Dienstleistungen weiter zu stärken, um seine Kunden noch besser bei der Dekarbonisierung ihrer Immobilien-Assets zu unterstützen. "Wir beobachten einen kontinuierlichen Anstieg der Nachhaltigkeitspräferenz bei Investoren, Mietern und Finanzierungspartnern", erklärt Izabela Danner, COO von Corestate und verantwortlich für ESG auf Vorstandsebene. "Unsere Kunden brauchen Orientierung in einem sich stark verändernden Marktumfeld und pragmatische Lösungen für eine sehr ambitionierte regulatorische ESG-Agenda. Wir sehen diese Entwicklung als Herausforderung und Chance und bieten unseren Kunden umfassende ESG-Leistungen mit Fokus auf Risikomanagement, Berichterstattung und Produktinnovationen an." Umweltkennzahlen mit solider Gesamtperformance - 2021 durch Corona beeinflusst Seit Beginn der Messung 2018 konnte in den von Corestate verwalteten Portfolios der Ausstoß von Treibhausgasemissionen um 12,6%, der Energieverbrauch um 2,7%, der Wasserverbrauch um 25,1% und die Abfallmenge um 17,3% gesenkt werden. Mit Blick auf die Ergebnisse des ESG-Reports kommentiert Frau Danner: "Die Drei-Jahres-Analyse zeigt, dass wir unsere freiwilligen Ziele für die Reduzierung der CO2-Emissionen, des Wasserverbrauchs und des Abfallvolumens bereits übertroffen haben. Trotz kurzfristiger Einflüsse durch die Corona-Pandemie - etwa im Zuge hoher Verbrauchsschwankungen bei Energie in Büro- und Gewerbeimmobilien - bewegen sich alle Umwelt-Leistungsindikatoren in die richtige Richtung und leisten einen Beitrag für die Erreichung der übergeordneten gesellschaftlichen Ziele." Im Rahmen der EU-Taxonomie-Berichterstattung dokumentiert Corestate zudem erstmalig den Anteil der Geschäftsaktivitäten, die gemäß der neuen EU-Regulierung "Taxonomie-fähig", also potenziell umweltfreundlich sind: Auf Umsatzebene sind dies rund 41%, bei den Investitionen 100% und bei den Betriebsausgaben rund 37%. Der vollständige ESG-Bericht 2022 ist hier verfügbar. Presse und Investor Relations Kontakt Dr. Kai Klinger T: +49 69 3535630-107 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com



ESG-Kontakt Georg Schattney T: +49 69 3535630-117 / M: +49 162 2052640

esg@corestate-capital.com



Über Corestate Capital Holding S.A. (CORESTATE) Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von rund 19 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 500 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

