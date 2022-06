Eine Wachstumsgeschichte: Mining Analyst von Red Cloud Securities, traut der Aktie aktuell ein Aufwärtspotenzial von knapp 727,59% zu!

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen konnte seine Bilanz durch eine überzeichnete Privatplatzierung stärken und verfügt mit rund 7,5 Millionen CA$ an Cash über die notwendigen Ressourcen, um wichtige Wachstumsinitiativen umzusetzen.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis bleibt auf einem sehr profitablen Niveau, und Anleger, die die Rally Anfang des Jahres verpasst haben, fragen sich, ob dies ein guter Zeitpunkt ist, um Goldminenunternehmen in ihre Portfolios aufzunehmen.

Gold wird zum Zeitpunkt des Schreibens in der Nähe von 1.816 US-Dollar pro Unze gehandelt, verglichen mit einem Hoch von über 2.000 US-Dollar, das es 2020 und erneut vor einigen Monaten zu Beginn des Krieges in der Ukraine erreichte. Die Goldnachfrage steigt oft in Zeiten geopolitischer Unsicherheit. Laut einigen Analysten könnte der Krieg in der Ukraine bis Ende nächsten Jahres andauern. Dies könnte die Inflation zusätzlich unter Druck setzen, da die Preise für wichtige Rohstoffe steigen und die Welt möglicherweise in eine Rezession treiben, da die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinssätze stärker als erwartet zu erhöhen.

An der Inflationsfront könnten anhaltend hohe Preise dem Gold stetigen Rückenwind verleihen. Die Zentralbanken hoffen, dass sie die Inflation durch Zinserhöhungen reduzieren können, aber Lieferkettenprobleme und Rohstoffknappheit könnten die Preise trotz dieser Bemühungen hochhalten. Gold wird allgemein als Absicherung gegen Inflation angesehen. Das Metall und andere Rohstoffe werden in US-Dollar bewertet, sodass Inhaber anderer Währungen, die normalerweise gegenüber dem Dollar an Wert verlieren, ihre Goldkäufe erhöhen könnten.

Schließlich könnte die Kernschmelze der Kryptowährungen zu einer Rückführung von Geldern in Gold führen. Einige Experten sind der Meinung, dass bedeutende Einzelhändler und institutionelle Gelder in den letzten Jahren aus Gold ausgestiegen sind, um an der Rallye von Bitcoin und anderen digitalen Währungen teilzunehmen. Der steile Wertverfall der digitalen Währungen in den letzten Monaten könnte Anleger dazu zwingen, Gold als alternativen Vermögenswert zu überdenken.

Aus dieser Perspektive ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um Goldaktien zu kaufen. Trillium Gold Mines Aktie (WKN: A2P64R | SYM: 0702) ist eine Wachstumsaktie, die man kaufen und lange halten sollte.

WKN: A2P64R | SYM: 070

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | SYM: 070) ist ein kanadisches Goldbergbauunternehmen, das ein großes Konzessionspaket in einem erstklassigen Bergbaugebiet zusammengestellt hat. Sie haben gerade erst begonnen, einige der besten Liegenschaften im Red Lake Camp zu bohren, einem Gebiet, das für die Entdeckung hochgradiger Goldmineralisierungen bekannt ist. Wenn Sie ein Investor mit Interesse an Gold sind, dann ist Trillium Gold das Unternehmen, das Sie nicht verpassen sollten.

In der letzten Woche hat das Unternehmen den Erwerb des Großteils der Grundstücke von Imagine Lithium Inc. bekannt gegeben:

Trillium Gold schließt Übernahme von Eastern Vision ab

Diese Grundstücke beinhalten Grundstücke, die Trillium direkt erworben hat, sowie andere, für die Trillium als Optionsnehmer Optionsvereinbarungen übernommen hat.

Das Landpaket erstreckt sich über 13.958 Hektar zwischen den Grundstücken Fredart, Confederation North und Confederation South, wodurch Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | SYM: 070) die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der Confederation Lake-Ansammlung erlangt und ein zusammenhängendes Landpaket über mehr als 100 km mit günstigen Strukturen im Trend mit der Dixie-Lagerstätte von Kinross Gold und dem Red Lake-Betrieb von Evolution Mining bildet.

Details zu Erwerb der Grundstücke entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung

Explorationsprogramm auf 72 km langem Confederation Belt Grundstück in Red Lake in Ontario

Anfang Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es mit einem umfassenden Explorationsprogramm auf dem neu konsolidierten Projekt Confederation Belt (das "Projekt") begonnen hat. Mehrere separat gehaltene Grundstücke wurden nun zu einem 54.362 Hektar großen, zusammenhängenden Landpaket konsolidiert, das sich über 72 Kilometer von Osten nach Westen erstreckt.

Das Projekt Confederation ist nun als das bedeutendste Explorationsprojekt im Red Lake District positioniert und hat das Potenzial, weitere Analoga der Dixie LP-Verwerfung, andere Goldmineralisierungen im Stil von Red Lake sowie wichtige Mineralien zu enthalten. Die Arbeiten auf dem Projekt haben bereits begonnen und weitere Crews werden derzeit mobilisiert.

Einige wichtige Merkmale der Immobilie sind:

Über 110 lineare Kilometer entlang der östlichen Ausläufer der beiden großen Krustenstrukturen Red Lake und Dixie LP Fault.

Mehrere hochinteressante mafische bis felsische Strukturkontakte auf dem Streich östlich des Projekts Kinross Dixie, die mit der östlichen Fortsetzung der LP-Verwerfungszone in Zusammenhang stehen.

Der Teil des Grundstücks Panama Lake weist in drei identifizierten Zonen Goldpotenzial auf, während bei weiteren Kompilierungsarbeiten andere strukturelle und lithologische Versetzungen identifiziert wurden, die vorrangige Folgearbeiten rechtfertigen.

Weitere vielversprechende Gebiete, die entlang des nördlichen Randes des Projektgebiets erprobt werden sollen, stehen in Zusammenhang mit der Hauptstruktur, die die Red Lake Operations von Evolution Mining beherbergt.

Nachgewiesene Gold- und historische Basismetallvorkommen; vor allem strategische Metallvorkommen werden im Jahr 2022 zusätzliche Zielelemente für die Exploration darstellen.

Umfassende Datenerfassung, -zusammenstellung und -interpretation haben viele Gold- und Basismetallziele hervorgebracht, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 weiterverfolgt werden sollen.

Russell Starr, Präsident und CEO von Trillium Gold, kommentierte wie folgt:

"Unsere Strategie zur Konsolidierung der Confederation-Gürtel-Liegenschaften hat Trillium Gold heute als das dominierende Explorationsunternehmen im Red Lake District positioniert. Viele ehemalige VMS-reiche Bezirke sind gut mit Gold ausgestattet, und die Lagerstätte Dixie LP Fault, die auf demselben stratigrafischen Trend wie Trillium's angrenzender Claim-Block liegt, ist möglicherweise ein weiteres Beispiel. Ein großer Teil des Grundstücks ist über seit langem bestehende Holzfällerstraßen zugänglich. Wir glauben, dass wir am Beginn einer neuen Ära in diesem sich rasch entwickelnden Goldlager stehen."

William Paterson, Vize Präsident of Exploration bei Trillium Gold, fügte hinzu: "Unser geologisches Team hat nun mit den Explorationsarbeiten begonnen, indem es Erkundungsbohrungen durchführt, Bohrlöcher sichtet und die von früheren Betreibern durchgeführten Arbeiten überprüft. Wir haben die einmalige Gelegenheit, Goldlagerstätten vom Typ LP Fault entlang einer Struktur zu erkunden, die um ein Vielfaches größer und ebenso aussichtsreich ist wie Dixie".

Die gesamte News zum Start der Explorationsarbeiten finden Sie hier

Werfen wir abschließend noch einen kleinen Blick auf das Management:

Management aus erfahrenen Fachleuten

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | SYM: 070) wird von einem Managementteam aus erfahrenen Fachleuten geleitet, die alle ein begründetes Interesse daran haben, das Unternehmen zum Erfolg zu führen.

Nicht nur für ihren persönlichen finanziellen Vorteil, sondern auch für ihren professionellen Ruf, der alle von hohem Wert ist und es wert ist, geschützt zu werden.

Präsident und CEO Russell Starr ist ein Unternehmer und Finanzexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Anlageerfahrung und einen Großteil davon im Bergbau- und Explorationssektor. Er hat seine Tätigkeit bei Trillium Gold im Juli aufgenommen und hat kontinuierlich weitere Aktien von Trillium Gold auf dem freien Markt gekauft. Russell war auch Teil des Senior-Management-Teams von Cayden Resources, das für über 200 Millionen Dollar an Agnico verkauft wurde.

Sein Vizepräsident Bill Paterson ist ein professioneller Geologe in Ontario mit umfangreicher Erfahrung insbesondere in der Exploration bei Red Lake, einschließlich der Verwaltung des ultratiefen Oberflächenbohrprogramms in der Cochenour-Mine, das zur unterirdischen Erschließung, Massenprobenahme und Startminenstatus führte. Bill begann in Red Lake als Senior Regional Geologist für Goldcorp Inc. und stieg aufgrund seines umfassenden Wissens über alle Teile des Red Lake und der Confederation Greenstone Belts bald zum Exploration Superintendent auf.

Das Team umfasst außerdem mehrere weitere Persönlichkeiten, die einen reichen Erfahrungsschatz mitbringen.

Taylor Combaluzier, Mining Analyst von Red Cloud Securities, traut der Aktie aktuell ein Aufwärtspotenzial von knapp 727,59% zu!

Sie haben richtig gelesen!

Mining Analyst Taylor Combaluzier ( Red Cloud Securities) stufte die Aktie in seiner jüngsten Analyse auf "Buy" mit Kursziel 2,40 CA$!

Das sind vom aktuellen Kursniveau satte 727,59%!

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | SYM: 070) konnte seine Bilanz durch eine überzeichnete Privatplatzierung stärken und verfügt mit rund 7,5 Millionen CA$ an Cash über die notwendigen Ressourcen, um wichtige Wachstumsinitiativen umzusetzen.

Wir sind gespannt wie lange Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R | SYM: 070) braucht, um den Kurs zu vervielfachen!

Wenn Sie jemals darüber nachgedacht haben, in Gold zu investieren, könnte JETZT der perfekte Zeitpunkt sein, um einen Teil eines erstklassigen und vielversprechenden Prospektors zu besitzen.

Seien Sie dabei!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Trillium Gold Mines wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: CA0084741085,CA3809564097,XD0002747026,CA89623Q1028