Dortmund (ots) -- Partnerschaft von CANEI und abcfinance: Factoring, Leasing und Finanzübersicht für einen starken, zukunftsfähigen Mittelstand- Einbindung von CANEI.quick im Ökosystem des Finanzdienstleisters abcfinance- Kostenloses Dashboard von CANEI.quick für abcfinance-Kunden- Kunden beider Unternehmen profitieren von einem schnellen Zugang zu Factoring und können Anfragen direkt aus der Software stellen - einfach, sicher und schnell.Die CANEI AG und die abcfinance GmbH unterzeichnen Partnerschaftsverträge: Von nun an profitieren abcfinance-Kunden von CANEI.quick und einem breit aufgestellten Partner-Netzwerk."Unser Antrieb ist, Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihre unternehmerische Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heute schon gute Entscheidungen für Morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützung nun auch den Kunden von abcfinance zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt für einen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe, CEO der CANEI AG.Unternehmerische Freiheit und einen krisenfesten Mittelstand - das will auch die abcfinance GmbH ihren Kunden ermöglichen. Gerade weil der Finanzdienstleister selbst aus dem Mittelstand kommt, weiß er um die besonderen Herausforderungen und Chancen mittelständischer Unternehmen und unterstützt diese primär im Bereich des Leasing und Factorings sowie in der Absatzfinanzierung. Nach den Leasinglösungen werden jetzt auch die Factoringangebote von abcfinance in CANEI.quick integriert, um den Nutzern ein weiteres wirksames Instrument zur Liquiditätsplanung an die Hand zu geben. Viele Unternehmen vertrauen bereits seit Jahren der abcfinance GmbH als Factor. Neben dem Vertrauen in einen Finanzdienstleister ist ein umfassender Überblick über die eigenen Finanzen unbedingt erforderlich. Den liefert die CANEI AG mit ihrer Softwarelösung CANEI.quick und ihrem Expertenwissen. Durch die nun geschlossene Partnerschaftsvereinbarungen sind die beiden Unternehmen in der Lage, ihre Kunden noch zielgerichteter und umfassender begleiten und unterstützen zu können."Mit CANEI.quick werden dem Nutzer schnell und bequem unternehmerische Handlungsoptionen aufgezeigt. Mit unseren Liquiditätslösungen sind wir da in vielen Fällen der richtige Ansprechpartner", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance.Unterstützungsnetzwerk für krisenfeste UnternehmenSowohl die Kunden von abcfinance als auch die Kunden der CANEI AG schätzen die eingespielten Prozesse. Durch die Partnerschaft können die beiden Unternehmen ihre Kunden in Fragen des Factoring und der Liquiditätsplanung nun noch besser digital, einfach und schnell beraten.Ziel der Partnerschaft ist es, dem Mittelstand in Deutschland ein umfassendes Unterstützungsnetzwerk bieten zu können, um ihn besser auszurüsten, voranzutreiben und vor allem, um ihn krisenfest aufzustellen. Die Kunden abcfinance profitieren zukünftig von dieser Begleitung und Unterstützung, in dem sie die Leistungen von CANEI.quick kostenlos in Anspruch nehmen können. Sie sehen so innerhalb weniger Sekunden nach Upload ihrer Summen- und Saldenlisten (BWA) eine genaue Aufstellung ihres Vermögens, ihrer Kredite und ihrer grundsätzlichen Bonität. Sie erkennen sofort, wie sie im Branchenvergleich stehen, entdecken Potenziale und erhalten aussagekräftige Handlungsempfehlungen durch die jahrelange Expertise der CANEI AG.Factoringangebote und eine umfangreiche Liquiditätsplanung können optional schnell und einfach hinzugebucht werden.Zugleich wird die abcfinance GmbH mit als Partner aufgenommen und den Kunden der CANEI AG als zuverlässiger Ansprechpartner für das Factoring und Leasing sowie für Absatzfinanzierung vorgestellt."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der abcfinance GmbH, weil sie nicht nur wichtiges Know-how im Bereich des Factoring und Leasing mitbringt, sondern auch einen ähnlichen Beratungsansatz für ihre Kunden verfolgt und wir nun als starke Partner gemeinsam dafür sorgen können, Start-ups, mittelständische Unternehmen und mutige Business-Entrepreneure auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Durch uns als Partner können sich die Kunden auf das konzentrieren, was für sie zählt - ihr Business", fasst Marcus Linnepe das Kernanliegen der Partnerschaft zusammen.Gerade im Hinblick auf die steigende Unsicherheit in der Liquiditätsplanung des Mittelstands leisten beide Unternehmen einen bedeutenden Schritt in der Unternehmenssteuerung und -finanzierung.Über die abcfinance GmbH1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.Über CANEIDie CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung nicht nur digitalisiert, sondern um die Komponente von handverlesenen Partnern und einer Community aus Spezialisten und Gleichgesinnten erweitert. So entstand mit CANEI eine völlig neue Form der Unternehmensberatung.Der Ursprung von allem ist die persönliche Lebensgeschichte des CANEI Gründers, Marcus Linnepe, der selbst die schmerzhafte Erfahrung machen musste, das kurz vor der Insolvenz stehende Unternehmen des Vaters retten zu müssen. Seine Passion, Unternehmer:innen rechtzeitig so zu beraten, dass diese ein Höchstmaß an unternehmerischer Freiheit genießen können, wurde geboren. Als Unternehmensberater erweiterte er sein Wissens- und Erfahrungsschatz, aus dem sich CANEI entwickelte.Inzwischen gibt es die CANEI Familie, ein Team aus Spezialisten und Experten, die Linnepes Passion teilen und diverse Produkte für Unternehmer:innen entwickelt haben. Mit CANEI.quick wurde ein Produkt zur "Übersetzung" der BWA und Summen- und Saldenliste entwickelt, das dem Unternehmer in Sekundenschnelle ein Dashboard liefert und die finanziellen Möglichkeiten sowie nötigen Handlungsfelder sichtbar macht. Es werden neben GuV, Bilanz und Kapitalfluss Potenziale im Vergleich zum Benchmark dargestellt und auch die Bankensicht und Schuldentragfähigkeit dargestellt. Das Ziel: Constant And Never Ending Improvement für alle Unternehmer:innen, die den Anspruch haben, mehr aus Ihrem Unternehmen zu machen.Pressekontakt:Katja BlumTel.: +49 151 11757857k.blum@canei.agCANEI AGPhoenixseestr. 22a44263 Dortmundwww.canei.agOriginal-Content von: CANEI AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158604/5261170